$79.91-0.1386.28-0.22
3 часа назад

Актриса Приянка Чопра пошутила про секс с Кейт Миддлтон в сериале "Цитадель"

Газета.Ru

Актриса Приянка Чопра в третьем эпизоде сериала «Цитадель» пошутила над принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.

Приянка Чопра пошутила над Кейт Миддлтон в сериале "Цитадель"
Фото: Газета.руГазета.ру

Чопра, которая играет агента-шпиона Надю Синх, дает инструкции другому персонажу через наушник. В моменте она упоминает Миддлтон.

«Главнокомандующий вооруженными силами? С таким же успехом вы могли бы спросить меня, как оказаться между ног у герцогини Кембриджской!» — говорит артистка в сериале.

Судя по всему, съемки «Цитадели» происходили еще тогда, когда невестка короля Карла III носила титут герцогини Кембриджской. Этот титул у Миддлтон был еще при жизни королевы Елизаветы II, однако после ее смерти супруга принца Уильяма стала принцессой Уэльской.

Приянка Чопра — близкая подруга Меган Маркл, супруги принца Гарри. У Маркл и Миддлтон напряженные отношения после ухода принца Гарри с женой из британской королевской семьи.

«Цитадель» — шпионский экшен-сериал, спродюсированный режиссерами последних «Мстителей» братьями Руссо. Ричард Мэдден из «Игры престолов», Приянка Чопра из четвертой «Матрицы» и Стэнли Туччи играют сотрудников сверхсекретной шпионской организации, которая противостоит другой сверхсекретной шпионской организации.

Сериалы,Матрица,Игра престолов,Мстители,Ричард Мэдден,Приянка Чопра,принц Гарри,Елизавета II,принц Уильям,Стэнли Туччи,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий