Приянка Чопра пошутила над Кейт Миддлтон в сериале "Цитадель"

Актриса Приянка Чопра в третьем эпизоде сериала «Цитадель» пошутила над принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.
Чопра, которая играет агента-шпиона Надю Синх, дает инструкции другому персонажу через наушник. В моменте она упоминает Миддлтон.
«Главнокомандующий вооруженными силами? С таким же успехом вы могли бы спросить меня, как оказаться между ног у герцогини Кембриджской!» — говорит артистка в сериале.
Судя по всему, съемки «Цитадели» происходили еще тогда, когда невестка короля Карла III носила титут герцогини Кембриджской. Этот титул у Миддлтон был еще при жизни королевы Елизаветы II, однако после ее смерти супруга принца Уильяма стала принцессой Уэльской.
Приянка Чопра — близкая подруга Меган Маркл, супруги принца Гарри. У Маркл и Миддлтон напряженные отношения после ухода принца Гарри с женой из британской королевской семьи.
«Цитадель» — шпионский экшен-сериал, спродюсированный режиссерами последних «Мстителей» братьями Руссо. Ричард Мэдден из «Игры престолов», Приянка Чопра из четвертой «Матрицы» и Стэнли Туччи играют сотрудников сверхсекретной шпионской организации, которая противостоит другой сверхсекретной шпионской организации.