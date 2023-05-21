Приянка Чопра пошутила над Кейт Миддлтон в сериале "Цитадель"

Актриса Приянка Чопра в третьем эпизоде сериала «Цитадель» пошутила над принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Page Six.

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Чопра, которая играет агента-шпиона Надю Синх, дает инструкции другому персонажу через наушник. В моменте она упоминает Миддлтон.

«Главнокомандующий вооруженными силами? С таким же успехом вы могли бы спросить меня, как оказаться между ног у герцогини Кембриджской!» — говорит артистка в сериале.

Судя по всему, съемки «Цитадели» происходили еще тогда, когда невестка короля Карла III носила титут герцогини Кембриджской. Этот титул у Миддлтон был еще при жизни королевы Елизаветы II, однако после ее смерти супруга принца Уильяма стала принцессой Уэльской.

Приянка Чопра — близкая подруга Меган Маркл, супруги принца Гарри. У Маркл и Миддлтон напряженные отношения после ухода принца Гарри с женой из британской королевской семьи.