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Завершился сериал про хакасского маньяка "Мерзлая земля" со Светланой Ходченковой

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Завершился сериал про хакасского маньяка "Мерзлая земля" с Ходченковой
© Газета.Ru

"Мерзлая земля"

Мини-сериал Драматический триллер со Светланой Ходченковой по мотивам дела хакасского маньяка. Где смотреть: Wink / "Кинопоиск" "Миссис Дейвис" — 1 сезон Научно-фантастическая комедия Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные", "Хранители") про монашку, которая противостоит искусственному интеллекту, контролирующему мир.

Где смотреть: Peacock

"Последнее, что он сказал мне"

Мини-сериал Драматический триллер с Дженнифер Гарнер ("Далласский клуб покупателей") и Николаем Костером-Вальдау ("Игра престолов") о женщине по имени Ханна, у которой после исчезновения мужа завязываются неожиданные отношения с падчерицей.

Где смотреть: Apple TV+

"Предсказание" — 1 сезон

Сай-файная комедия про провинциальный городок, где появляется загадочный автомат, способный раскрыть любому желающему его истинный потенциал. В главной роли — звезда ситкома "Компьютерщики" Крис О'Дауд.

Где смотреть: Apple TV+

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