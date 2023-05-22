Завершился сериал про хакасского маньяка "Мерзлая земля" с Ходченковой

Завершился сериал про хакасского маньяка "Мерзлая земля" со Светланой Ходченковой
Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
"Мерзлая земля"
Мини-сериал Драматический триллер со Светланой Ходченковой по мотивам дела хакасского маньяка. Где смотреть: Wink / "Кинопоиск" "Миссис Дейвис" — 1 сезон Научно-фантастическая комедия Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные", "Хранители") про монашку, которая противостоит искусственному интеллекту, контролирующему мир.
Где смотреть: Peacock
"Последнее, что он сказал мне"
Мини-сериал Драматический триллер с Дженнифер Гарнер ("Далласский клуб покупателей") и Николаем Костером-Вальдау ("Игра престолов") о женщине по имени Ханна, у которой после исчезновения мужа завязываются неожиданные отношения с падчерицей.
Где смотреть: Apple TV+
"Предсказание" — 1 сезон
Сай-файная комедия про провинциальный городок, где появляется загадочный автомат, способный раскрыть любому желающему его истинный потенциал. В главной роли — звезда ситкома "Компьютерщики" Крис О'Дауд.
Где смотреть: Apple TV+