Вышел новый сезон главного отечественного сериала о 1990-х

В онлайн-кинотеатре Premier выходит третий сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!» — главного российского сериала об эпохе 1990-х и одного из первых по-настоящему народных хитов отечественных стримингов. В новых сериях этот проект не только не растерял своего ностальгического обаяния, но и повзрослел вслед за героями. «Лента.ру» рассказывает, как это произошло.

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Жизнь Саньки Рябинина (Егор Губарев) неспешно устаканивается: они с Ильей (Федор Рощин) арендовали ларек, в котором недавние выпускники торгуют аудиокассетами в ассортименте от Fugazi до «Красной плесени». Появился и новый романтический интерес — неформалка Ксюха (Александра Хромова), которая, кажется, с Санькой встречается только ради того, чтобы насолить своему отцу (Виктор Сухоруков), выходцу из силовых структур с тягой к сталкингу. Тем временем в Тулу возвращается Женя (Валентина Ляпина) — правда, с женихом (Федор Федотов) и лишь для того, чтобы избавиться от маминой квартиры, а после укатить в Кабо-Верде. Но даже такое появление былой любви на горизонте грозит нарушить и без того шаткий баланс, который Санька успел найти.

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Не способствует спокойному взрослению и Вовка (Егор Абрамов), не оставляющий попыток быстро разбогатеть. Новоиспеченный семьянин начинает приторговывать марихуаной, которую берет у бандитов, и быстро — не без вмешательства Саньки — оказывается в должниках. Бывшая банда афганцев тем временем успела сменить нескольких лидеров и превратилась в классическую во всех смыслах братву, а возглавил ее социопатичный и чрезмерно жестокий отморозок Вася (Евгений Ткачук, звезда фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

Но самые разительные метаморфозы происходят с отсидевшим Аликом (Юра Борисов). Он, несмотря на давние обиды и невыполненные обещания, больше не хочет вступать в прямую конфронтацию с криминальными элементами. Вместо этого он вытаскивает из запоя своего бывшего тренера (Юрий Кузнецов), а затем и вовсе берется тренировать дворовых детей, которые потеряли отцов на войне и тянутся к нему как к родному.

Вокруг героев тем временем бушуют те же 1990-е. На улицах — жестокие бандитские расправы и беспредельничающие скинхеды, в домах — подпольные казино, мутные модельные агентства и героиновые притоны, а по телевизору — первая в истории молодой страны предвыборная демократическая гонка

«Мир! Дружба! Жвачка!» в поле российских сериалов занимает особое место: мало какой другой проект с такой же тщательностью пытался осмыслить эту трудную, травматичную для страны эпоху. Не сказать чтобы на ТВ был дефицит сериалов о 1990-х, но все они — взять хоть культовую «Бригаду» как самый яркий пример — повествовали о криминальной жизни тех времен, а вот судьбы обычных людей отступали на второй план.

Вышедший в 2020-м первый сезон, быстро ставший народным хитом, рассказывал историю распадающейся семьи на фоне развала целой страны. Со сменой эпох Рябинины-старшие (Ксения Каталымова и Степан Девонин) обнаружили свои прежние идеалы более нерелевантными, а приобретенные навыки — попросту ненужными в новом мире. Им приходилось не просто выживать, но и переизобретать для себя понятия честности, верности, дружбы и достоинства. Такая же непосильная задача выпала и молодому поколению.

Второй сезон, впрочем, увяз на территории той же «Бригады» и чересчур увлекся бандитской тематикой в ущерб основным героям. В нем между Аликом и его бывшим сослуживцем Витей (Никита Павленко) в декорациях «Завода» Юрия Быкова разворачивалась чуть ли не макбетовская история о власти, верности и предательстве. Однако в новой части сериал, кажется, повзрослел вместе со своими героями, отказавшись от чрезмерного бряцания пистолетами Макарова.

Травма, которую получила огромная страна, медленно начинает заживать, когда у ее граждан включаются защитные механизмы

Кто-то находит эскапизм в стабильных и предсказуемых отношениях, кто-то — в недоступной народу музыке из-за океана, кто-то возводит в культ учения западных или восточных мастеров боевых искусств, а все силы стоически бросает на укрепление тела и духа. Наиболее кардинальные изменения происходят опять же с Аликом, героем-афганцем и бывшем лидером преступной группировки. Заметно это в первую очередь по тому, как отдаляется персонаж Борисова, это воплощение всех романизированных героев лихих 1990-х, от воинственного образа Данилы Багрова. И приходит к чему-то, на российском телевидении исследуемому совсем мало: к рефлексии об афганской войне и к важной дискуссии о насилии в целом.

Несмотря на обилие патриотических боевиков об Афгане а-ля «9-я рота», фильмы, осмысляющие итоги той войны и долгоиграющие последствия для ее участников, можно пересчитать по пальцам. Отчасти — «Афганский излом» Владимира Бортко, в формате фантасмагорического иносказания — «Нога» Никиты Тягунова. Тем временем фильмы вроде «Бессмертных» Тиграна Кеосаяна на поверку оказываются проектами с совершенно противоположными целями. Ну, а российские сериалы и здесь идут далеко позади большого кинематографа — и то, что этот вакуум именно сейчас хоть как-то пытаются заполнить стриминги, по меньшей мере выглядит логичным.

Для «Мира! Дружбы! Жвачки!», терапевтический эффект которого критики отмечали и с выходом первого сезона, такой ход является даже ожидаемым — спойлер все-таки присутствует уже в названии шоу

Если в первом сезоне члены «Братства крыши» жили ради легких денег, которые спускались на сладкие плоды капитализма, то теперь герои потихоньку формируют для себя основанные на эмпирическом опыте, а не диктуемые идеологией представления о добре и справедливости. Пускай не всегда последовательные, хаотичные, как сама эпоха, но собственные. Для истории о взрослении отдельного человека и целой страны это, наверное, ключевой этап.