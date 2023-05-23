В российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Об этом "Газете.ру" рассказали в онлайн-кинотеатре Premier.

Перечисленные артистки исполнят в проекте роли самых близких подруг Эды. Кто создаст образ самой Эды, пока неизвестно.

Съемки сериала "Постучись в мою дверь" уже идут в Москве. Над проектом работают компания "Медиаслово", АО "Газпром-Медиа Холдинг" и онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра сериал будет доступен на телеканале ТНТ, а также на платформах Premier и Okko.