Стало известно, какие актрисы снимутся в российской версии "Постучись в мою дверь"
В российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграют актрисы Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Об этом "Газете.ру" рассказали в онлайн-кинотеатре Premier.
Перечисленные артистки исполнят в проекте роли самых близких подруг Эды. Кто создаст образ самой Эды, пока неизвестно.
Съемки сериала "Постучись в мою дверь" уже идут в Москве. Над проектом работают компания "Медиаслово", АО "Газпром-Медиа Холдинг" и онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра сериал будет доступен на телеканале ТНТ, а также на платформах Premier и Okko.
В российской адаптации останется история о флористке и безнесмене, которым приходится имитировать романтические отношения. При этом авторы проекта планируют развить сюжетные линии, которые в оригинальном сериале вызвали недоумение зрителей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда "Постучись в мою дверь" закрутил новый роман.