Почему сериал «Сантехники Белого дома» получился таким смешным

На HBO Max вышел сериал «Сантехники Белого дома» — сатирическая комедия о Уотергейтском скандале с Джастином Теру и Вуди Харрельсоном в ролях агентов-дуболомов, обрушивших карьеру президента Никсона. О том, как из главного политического кризиса в истории США получилась увлекательная комедия, рассказывает «Лента.ру».

© Кадр из сериала

Ранним летним утром 1972-го у вашингтонского жилого комплекса «Уотергейт» появились пятеро мужчин. Угрюмые и молчаливые, одетые в строгие костюмы, некоторые — с кейсами и в шляпах, они спешно зашли в главное здание, в котором располагался штаб Национального комитета Демократической партии. И так же быстро вышли — дверь в штаб оказалась заперта, а нужных отмычек у них с собой не нашлось.

Видео дня

3 попытки проникновения в штаб демократов совершили агенты Никсона

Кадр из сериала

Вторая вылазка в логово противника увенчалась относительным успехом — агенты оказались внутри штаба, но жучки вместо кабинета главы демократов почему-то установили в конференц-зале. Во время третьего проникновения шпионы попытались исправить ошибку. Тогда-то они и попались в лапы полиции, которую вызвал охранник, обнаруживший оставленную взломщиками на дверных замках клейкую ленту.

Провалившаяся операция, таким образом, уже и без вмешательства сценаристов выглядит отличным сюжетом для комедии о шпионах-неудачниках. Именно им — руководившим этой авантюрой экс-силовикам Говарду Ханту (Вуди Харрельсон) и Гордону Лидди (Джастин Теру) — и посвящены «Сантехники Белого дома».

Уотергейт по сей день считается самым громким внутренним политическим скандалом в США, поскольку итогом его стала первая и пока последняя отставка американского президента раньше окончания его срока полномочий. Именно из-за Уотергейта мир вообще полюбил использовать слово «гейт» для обозначения громких социо-политических скандалов, таких как «Нэннигейт», «Тревелгейт» и относительно свежий «Пиццагейт» (или же в шутку, как в случае с куда более локальным и курьезным «Фартгейтом»).

Уотергейт важен еще и тем, что навсегда изменил внутреннюю политику США, и не сказать, что в лучшую сторону

Кадр из сериала

Скандал со шпионажем породил еще большую атмосферу недоверия между главными американскими партиями, которая в последующие годы будет только усиливалаться, а также широко разрекламировал (хотя в ретроспективе произошедшее можно назвать только антирекламой) практику использования грязных трюков в борьбе с политическими оппонентами.

Большинство фильмов о Уотергейте рассказывали, как правило, о Никсоне и его продолжительных увиливаниях от Сената, который требовал от президента аудиопленки из Овального кабинета (в 1970-м республиканец на свою голову поручил ЦРУ тайно записывать все переговоры). Фильм Оливера Стоуна «Никсон» пытался залезть в голову президента, которому грозил импичмент. Картина Питера Ландесмана «Уотергейт. Крушение Белого дома» повествовала об агенте ФБР Марке Фелте, который сливал журналистам The Washington Post Карлу Бернстайну и Бобу Вудворту секретную информацию о Уотергейте. Культовый фильм «Вся президентская рать» Алана Дж. Пакулы рассказывал историю с позиции тех самых журналистов, публикации которых и привели к отставке Никсона.

«Сантехники Белого дома» берутся за мало исследованных героев Уотергейта — личностей, как раз и устраивавших взлом штаба демократов

Их шпионская история начинается задолго до самого скандала — первоначально Говард Хант и Гордон Лидди вошли в команду «сантехников», чтобы ликвидировать и предупреждать утечки информации из администрации Никсона. К слову, уже тогда их история стала напоминать анекдот — первым заданием дуэта было добыть компромат на Даниэля Эллсберга, ответственного за слив в прессу «Документов Пентагона». В поисках грязи агенты решили покопаться в записях личного психолога Эллсберга, однако, обшарив его кабинет, так и не нашли нужной папки. Психолог затем обнаружил, что личное дело Даниэля валялось на полу офиса.

Кадр из сериала

В сериале знакомство с Говардом и Гордоном, а также их первые операции — самые увлекательные сцены

Харрельсон и Теру играют чрезвычайно живой дуэт бывалых, но бесконечно некомпетентных ура-патриотов, которые способны искренне рассмешить своим агрессивным мачизмом, противоречащими самим себе политическими прокламациями, а также искренней уверенностью в своей правоте. Куда забавнее, впрочем, то, как парочка, прикрываясь пафосными манифестами о защите нации и президента, исполняет заветную мечту — право строить из себя агентов 007. Неспроста все планы спецопераций, которые они представляют шефу, сплошь похожи на постеры бондианы!

Лидди здесь предстает персонажем исключительно карикатурным — ну а чего еще ожидать от усатого патриарха, который гордится «тевтоно-кельтским» происхождением своей жены и расслабляется под пластинку с речами Адольфа Гитлера? Говард в исполнении Харрельсона исполнен драматически глубже. Бывший сотрудник ЦРУ разрывается между патриотической любовью к родине и привязанностью к своей слегка увлекшейся либеральными контркультурными веяниями семье.

Погружение в будни Хантов — зрелище не менее увлекательное, чем приключения экс-службиста на работе. Во многом так получается благодаря игре звезды «Игры престолов» Лины Хиди в роли супруги Говарда и куда более компетентного спецагента. Также в шоу появляется Кирнан Шипка в образе старшей дочери Ханта — правда, совсем ненадолго и без каких-либо запоминающихся сцен, отчего участие звезды «Леденящих душу приключений Сабрины» в столь малозаметной эпизодической роли вызывает скорее недоумение.

Сериалу можно предъявить претензии и за чрезмерную для политической сатиры несерьезность

Так, например, поступили многие американские критики, посчитавшие столь топорное и упрощенное изображение главных антагонистов (а именно ими — врагами американской демократии — Хант и Лидди, по сути, и являются) не сильно соответствующим серьезной и как никогда актуальной тематике.

Кадр из сериала

«Сантехники Белого дома» полагаются на факты там, где это позволяют рамки их жанра — помимо самой истории, в его основу лег роман «Честность: хорошие люди, плохой выбор и жизненные уроки Белого дома» Эгиля Крога, сотрудника администрации Никсона, отмотавшего за Уотергейт четырехмесячный тюремный срок. Но в первую очередь это все же чисто комедийный проект, который пытается рассмешить в любой ситуации, будь то суматошные, снятые одним дублем побеги главных героев от правосудия или их неловкие попытки замаскироваться под франтов с юго-восточного побережья.

Это, однако, вряд ли расстроит зарубежного зрителя, не обремененного флуктуациями прошлого и настоящего политического климата Соединенных Штатов. Там, где одни видят легкомысленность в изображении образа реального и все еще подающего признаки жизни врага, другие могут обнаружить отличный способ эскапизма.