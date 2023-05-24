Главная героиня «Манюни» рассказала об испытаниях на съемках

Юная актриса Катя Темнова раскрыла всю правду о рыжих волосах, рассказала подробности съемочного процесса и поделилась творческими планами.

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12-летняя Катя Темнова за роль Манюни в одноименном сериале, покорившем не только юные сердца, но и взрослого зрителя, удостоилась звания лучшей актрисы на Международном фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В картине, снятой по книге Наринэ Абгарян «Манюня», Катя сыграла отчаянную и смелую рыжеволосую девчонку.

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В эфире программы «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио она раскрыла некоторые подробности своего преображения ради этой роли. По сюжету, Манюню и ее подружку Наринэ, подхвативших где-то педикулез, побрили налысо. В интервью популярным ведущим Веснушке и Кипятошке Катя рассказала, как решилась на этот шаг.

«Я ради роли готова на всё», — призналась юная актриса. — «Меня никто не заставлял, я сама очень хотела в себе что-то изменить. Просто случаются такие моменты. Потом тоже было классно, я ходила в панамке, а когда внезапно ее снимала, то раз, а я лысая! И люди на меня смотрели с большим удивлением».

Разговор в студии зашел и о самих съемках. Катя рассказала, как ей удалось выпрыгнуть из окна с зонтиком и ничего себе не повредить:

«Мы это снимали так: я должна была взять зонтик, раскрыть его, сесть на окно и выпрыгнуть. Чтобы я себе ничего не повредила, под окном стояла большая машина с подушками, матрацами, естественно, были люди, которые меня страховали, и я спокойно туда прыгала».

Актриса объявила, что съемки третьего сезона уже завершены и поклонники сериала скоро смогут увидеть его продолжение:

«Третий сезон готов, выйдет очень скоро, а еще мы отсняли новогодние приключения Манюни».

Катя также призналась, что уже строит планы о своей будущей профессии. Ей интересны одновременно два направления — актерское мастерство и журналистика.

«Я в театре не играла, но очень бы хотела. У меня есть планы кем стать: план «А» — актрисой, план «Б» — журналистом. Я уже была ведущей на канале «Карусель», может, еще к вам приду на Детское радио», — заявила юная кинозвезда.

Как оказалось, эти профессиональные планы перекликаются и с ее ближайшими проектами, ведь скоро на телеканале «Домашний» выйдет проект «Бумеранг», а также намечаются съемки в большом детском сериале, и Катя там участвует.