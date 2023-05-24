5 современных сериалов про СССР для ностальгии
Создавая сериалы, российские режиссеры нередко обращаются к воспоминаниям времен СССР. Кто-то вдохновляется ушедшей эпохой, другие же заимствуют реальные истории, произошедшие во времена Советского Союза.
Как правило, такие сериалы находят отклик у зрителей – людям, которые застали СССР, они дают возможность поностальгировать. А тем, кто родился в середине 1990-х и позже, взглянуть хотя бы со стороны на то, каким был Советский Союз.
Подробнее о лучших сериалах про СССР – в материале "Рамблера".
"Оттепель", 2013
В центре сюжета – талантливый оператор Виктор Хрусталев. После гибели друга сценариста в общежитии Хрусталев обнаруживает многообещающий сценарий и решает снять фильм.
На похоронах товарища Виктор знакомится с режиссером Егором Мячиным, еще не подозревая о том, что скоро вместе с ним окажется в любовном треугольнике.
"Магомаев", 2020
Картина повествует о жизни легендарного певца Муслима Магомаева. В конце 1960-х, уже будучи королем советской эстрады, он знакомится с восходящей звездой Большого театра Тамарой Синявской. Между героями пробегает искра, вот только они оба уже состоят в отношениях.
"Оптимисты", 2017
Историческая драма рассказывает историю советских дипломатов 1960-х годов. Они отчаянно преданы своему делу и Родине, но вместе с тем пытаются строить не только карьеру, но и личную жизнь.
"Мосгаз", 2012
Представляясь работником "Мосгаза", изворотливый маньяк проникал в квартиры граждан и убивал жертв. Кровавые деяния Владимира Ионесяна навсегда остались в истории советской криминалистики, ведь он стал первым официально признанным серийным убийцей в СССР.
"Гости из прошлого", 2020
Действие фантастической комедии разворачивается в 1982 году. Профессор Матвей Пиотровский создает машину времени, после чего одна половина его квартиры остается в 1980-х, а другая попадает в эпоху интернета.