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5 современных сериалов про СССР для ностальгии

Создавая сериалы, российские режиссеры нередко обращаются к воспоминаниям времен СССР. Кто-то вдохновляется ушедшей эпохой, другие же заимствуют реальные истории, произошедшие во времена Советского Союза.

5 современных сериалов про СССР для ностальгии
© Кадр из сериала "Оптимисты"

Как правило, такие сериалы находят отклик у зрителей – людям, которые застали СССР, они дают возможность поностальгировать. А тем, кто родился в середине 1990-х и позже, взглянуть хотя бы со стороны на то, каким был Советский Союз.

Подробнее о лучших сериалах про СССР – в материале "Рамблера".

"Оттепель", 2013

Кадр из сериала "Оттепель"

В центре сюжета – талантливый оператор Виктор Хрусталев. После гибели друга сценариста в общежитии Хрусталев обнаруживает многообещающий сценарий и решает снять фильм.

На похоронах товарища Виктор знакомится с режиссером Егором Мячиным, еще не подозревая о том, что скоро вместе с ним окажется в любовном треугольнике.

"Магомаев", 2020

Кадр из сериала "Магомаев"

Картина повествует о жизни легендарного певца Муслима Магомаева. В конце 1960-х, уже будучи королем советской эстрады, он знакомится с восходящей звездой Большого театра Тамарой Синявской. Между героями пробегает искра, вот только они оба уже состоят в отношениях.

"Оптимисты", 2017

Кадр из сериала "Оптимисты"

Историческая драма рассказывает историю советских дипломатов 1960-х годов. Они отчаянно преданы своему делу и Родине, но вместе с тем пытаются строить не только карьеру, но и личную жизнь.

"Мосгаз", 2012

Кадр из сериала "Мосгаз"

Представляясь работником "Мосгаза", изворотливый маньяк проникал в квартиры граждан и убивал жертв. Кровавые деяния Владимира Ионесяна навсегда остались в истории советской криминалистики, ведь он стал первым официально признанным серийным убийцей в СССР.

Самые захватывающие детективные мини-сериалы

"Гости из прошлого", 2020

Кадр из сериала "Гости из прошлого"

Действие фантастической комедии разворачивается в 1982 году. Профессор Матвей Пиотровский создает машину времени, после чего одна половина его квартиры остается в 1980-х, а другая попадает в эпоху интернета.

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