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На «Мосфильме» снимают сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым

На «Мосфильме» идут съемочные смены сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.

На «Мосфильме» снимают сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым
© РИА Новости

Историческая драма посвящена известному российскому адвокату и оратору Федору Плевако.

Съемки организованы на натурной площадке «Санкт-Петербург - Москва», стилизованной под городское пространство рубежа XIX – XX веков, сообщается на сайте киноконцерна.

Съемочный процесс начался осенью 2022 года по сценарию режиссера Анны Матисон.

Продюсеры - Алексей Учитель, Тимур Вайнштейн и Анастасия Акопян.

События фильма разворачиваются в 1880 году, у 38-летнего Федора Плевако есть семья - жена и сын, успешная контора с помощником и много нужных связей. Однако скоро у адвоката наступает «черная» полоса.

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