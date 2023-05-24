На «Мосфильме» снимают сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым
На «Мосфильме» идут съемочные смены сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.
Историческая драма посвящена известному российскому адвокату и оратору Федору Плевако.
Съемки организованы на натурной площадке «Санкт-Петербург - Москва», стилизованной под городское пространство рубежа XIX – XX веков, сообщается на сайте киноконцерна.
Съемочный процесс начался осенью 2022 года по сценарию режиссера Анны Матисон.
Продюсеры - Алексей Учитель, Тимур Вайнштейн и Анастасия Акопян.
События фильма разворачиваются в 1880 году, у 38-летнего Федора Плевако есть семья - жена и сын, успешная контора с помощником и много нужных связей. Однако скоро у адвоката наступает «черная» полоса.