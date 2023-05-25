Мария Шамшина станет звездой нового сериала "Вика-ураган"

“На съемочной площадке царила теплая и дружеская атмосфера. Я уверена, что сериал получился подлинным и интересным. С нетерпением жду выхода первой серии, которая, кстати, запланирована на мой день рождения, и это очень символично”, – поделилась Мария Шамшина своими впечатлениями о работе над сериалом.