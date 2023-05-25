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Мария Шамшина станет звездой нового сериала "Вика-ураган"

Телеканал ТНТ с 13 июня запускает новый комедийный сериал под названием “Вика-ураган” (16+), в котором актриса Мария Шамшина сыграла одну из главных ролей. В центре сюжета находится героиня по имени Виктория, исполненная Аглаей Тарасовой.

Мария Шамшина станет звездой нового сериала "Вика-ураган"
© FBM.ru

Представители компании ООО “ГПМ СПБ” сообщили, что в этом сериале Мария Шамшина воплотит образ простой русской девушки, которая, подобно главной героине, выходит на свободу после исполнения наказания.

“На съемочной площадке царила теплая и дружеская атмосфера. Я уверена, что сериал получился подлинным и интересным. С нетерпением жду выхода первой серии, которая, кстати, запланирована на мой день рождения, и это очень символично”, – поделилась Мария Шамшина своими впечатлениями о работе над сериалом.

Мария Шамшина родилась во Владивостоке 13 июня 1981 года. Она окончила Дальневосточную академию искусств в 2005 году, пройдя курсы А. П. Славского. Актриса принимала участие в таких проектах, как “Ресторан по понятиям-2” (18+), “О чём говорят мужчины. Простые удовольствия” (16+) и другие.

18+
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