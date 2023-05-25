Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе сериала «Ведьмак»

По информации издания Redanian Intelligence, которое специализируется на «Ведьмаке», известный актёр Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе «Ведьмака» о банде «Крысы».

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Инсайдеры предполагают, что Лундгрену досталась роль профессионального охотника за головами Лео Бонарта, который в книгах Анджея Сапковского встречается с бандой подростков. Судя по всему, этот момент и покажут в проекте.

Проект посвятят криминальной банде «Крысы», с которой будет непосредственно связана сама Цири. В книгах Сапковского Цири некоторое время была в составе «Крыс». Сообщается, что в третьем сезоне «Ведьмака» крысы появятся в паре эпизодов и именно тогда Цири впервые встретится с ними. Между третьим и четвёртым сезонами как раз и выпустят спин-офф.