«Великая»: подробности о сериале

В центре сюжета секс, интриги и темнокожие крестьяне. Все новые серии уже вышли.

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«Великая» цепляла сразу. В завязке юная немка, которой суждено стать Екатериной Великой, прибывает на свадьбу с Петром III. Она мечтает о счастливом браке, считает царя мудрецом и делится наивными представлениями о первой совместной ночи. «Ваши тела соединяются, души сливаются, от чувств захватывает дух, и ты падаешь в бескрайнее небо, наполненное яркими звёздами».

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Вот только Пётр оказывается безрассудным идиотом и во время полового акта рассказывает другу о «сотне долбаных уток, которые испортили охоту». Абсурд показали настолько талантливо, что зрители смеялись в голос.

Дальше Екатерина объявляла царю бойкот, меняла страну, плела интриги и устраивала перевороты. Каждое действие сопровождали лёгкий абсурд, уместная пошлость и изящный юмор. Поэтому зрителей не смущали историческая недостоверность, темнокожие крестьяне и прочее безумие — всё это создавало уникальную забавную атмосферу.

Тем более в нужный момент сюжет разбавляла драма. Чего только стоят приезд мамы Екатерины, мрачные воспоминания Петра об отце и покушение на убийство из второго сезона. Эти эпизоды разбивали сердце и заставляли сочувствовать героям.

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Первые сезоны задали высокую планку и сделали Эль Фаннинг суперзвездой. Неудивительно, что продолжения сильно ждали. И как жаль, что в этот раз авторы утратили чувство меры и перестали удивлять.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.

Где смотреть в России

Официально третий сезон в России не показывают — он доступен только на пиратских площадках. На more.tv и «Кинопоиске» доступен только второй сезон.

Немного удачных шуток и хорошей драмы на вагон пошлятины

Финал второго сезона обещал кардинальные изменения. Екатерина заметно укрепила власть и испачкала руки кровью. Но в первых же сериях всё возвращается на свои места: Пётр до сих пор жив, отношения с ним безумно сложные, а царица по-прежнему стремится к реформам.

Дама намерена сделать убийства незаконными, запретить дуэли и ввести образование, но просветительские идеи встречают сопротивление. Дворяне возмущаются, крестьяне смотрят на них и пугливо поддакивают, а сторонники Петра смеются и явно что-то замышляют. В итоге Екатерина то и дело меняет планы и вместо адекватных реформ велит поселить в деревнях обезьянок.

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Следить за внедрением законов и интригами интересно. Архиепископ давит на крестьян и пугает вечными муками, тётя Елизавета манипулирует купцами, а Екатерина ругается с мужем, размышляет над предложениями послов и сходит с ума от отчаяния. За счёт классных диалогов и актёрской игры всё это работает.

Увы, сюжет часто портят сомнительными решениями. К примеру, одна из центральных арок связана с Павлом, сыном Екатерины и Петра. Он должен стать официальным наследником престола, но в какой-то момент царица отвергает многовековые устои — причём по безумной причине.

Проблемой стало первое слово Павла, оказавшееся недостойным. Всё верно: младенец что-то пролепетал, а Екатерина закатила истерику, публично обидела мужа и самолично подготовила почву для народных волнений.

Конечно, за решением стояли благородные порывы. Вдруг ребёнок вырастет таким же раздолбаем, как отец? Всё-таки власть в неправильных руках до добра не доведёт. Но неужели у сценаристов не нашлось более гармоничных идей для начала конфликта? Понятно, что сериал абсурдный — правители в нём даже войны развязывали из-за нелепого спора. Однако третий сезон перешёл все границы.

Впрочем, шероховатости в сценарии можно простить, да и вторая половина сезона вышла достойной. Там есть драма, неожиданная смена тона и трогательные моральные дилеммы. Но вот закрыть глаза на проблемы с юмором тяжелее.

В сериале остались удачные приколы. Взять хотя бы Елизавету, которая в первом эпизоде иронично пританцовывает и талдычит Петру прописные истины. Зрелище настолько нелепое и завораживающее, что от смеха не удержаться.

Увы, неуместного юмора больше. Ощущение, что сценарист слетел с катушек и посвятил почти все шутки сексу. В «Великой» и раньше хватало постельных эпизодов и пошлых разговоров, но теперь ими переполнен каждый эпизод.

Елизавета без устали обсуждает оргии, архиепископ сходит с ума без любви и нюхает женскую грудь, а шведская императрица страстно соблазняет царского военачальника. Серии в среднем идут по 50 минут, и половину хронометража часто посвящают пошлятине.

Эль Фаннинг закрепилась в высшей лиге

С актёрской игрой всё отлично — несмотря на ограничения, которые накладывает спорный сценарий. К примеру, Петра III играет Николас Холт. Актёр давно доказал, что справляется с драматическими ролями и умело выжимает слезу, но в «Великой» всё это не требуется.

Холт уже третий сезон кривляется и строит из себя вспыльчивого идиота. У него хорошо получается: персонаж ворует внимание и творит очаровательные безумства — но хотелось бы большего.

Ещё интереснее смотреть на тётю Елизавету в исполнении Белинды Бромиловой. Она настолько лёгкая и энергичная, что завораживает при каждом появлении. При этом за ветреностью и зацикленностью на сексе прячется самый сильный персонаж в сериале. У дамы есть чёткая цель, и она уверенно к ней идёт. Иногда улыбается и вдохновляет, а иногда травит противника и плетёт коварные интриги.

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Хотя главная звезда — Эль Фаннинг. У девушки невообразимая мимика, а каждую эмоцию она отыгрывает самозабвенно. Если кричит, то убедительно и во всё горло. Если смеётся, то очень заразительно. А уж когда дама произносит речи, её словам безоговорочно веришь: Эль Фаннинг тут же исчезает с экрана, теперь перед нами сюрреалистичная версия Екатерины II.

Роль в «Великой» заслуженно сделала актрису мировой звездой. Она идеально справляется с любой задачей — веселит, умиляет, пугает. Неудивительно, что Хидео Кодзима доверил ей важную роль в Death Stranding 2.

Стоит смотреть?

Первые сезоны были прекрасными, их точно стоит оценить — особенно если ищете чего-то необычного и весёлого. А вот к третьему сезону есть вопросы: уж больно много в нём пошлости и спорных моментов. Хотя ради актёрской игры и драматичного финала минусы можно потерпеть.

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Эль Фаннинг великолепна с первого и до последнего кадра

Другие актёры тоже хороши

Хорошая вторая половина сезона

В сериале прекрасные костюмы и декорации.