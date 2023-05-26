3 сериала июня, которые ждет весь мир
Июнь обещают быть богатым на долгожданные премьеры сериалов.
Какие-то из них киноманы ждут уже несколько лет. О других же стало известно не так давно, но тем больше интереса у зрителей они вызывают.
Подробнее о сериальных новинках, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".
"Кумир", 4 июня
Эротическая драма с Лили-Роуз Депп и The Weeknd главных ролях. Сериал повествует историю лидера культа, который заводит роман с восходящей поп-звездой.
"Ходячие мертвецы: Мертвый город", 18 июня
В центре сюжета спин-оффа знаменитого сериала – Мэгги Ри, которая с годами адаптировалась к жизни в окружении зомби. Ее главная цель отыскать пропавшего сына, и помочь ей в этом должен Ниган.
"Секретное вторжение", 21 июня
Новый сериал от Marvel Studio. На этот раз Ник Фьюри вместе с командой агентов "Щ.И.Т" намерен побороться с инопланетными вредителями. Однако у последних есть серьезное преимущество –они научились контролировать людей.