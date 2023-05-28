Для сериала «Дом дракона» планируют не меньше 4 сезонов
Руководитель HBO по драматическим сериалам Франческа Орси уверена, что сериал «Дом дракона», приквел «Игры престолов», продлится не менее четырех сезонов. При этом в компании ещё не определились с длительностью шоу — так что в итоге число сезонов может и вырасти:
«Мы все еще обсуждаем это. Джордж [Мартин] и Райан [Кондал, шоураннер «Дома дракона»] собираются встретиться после забастовки сценаристов и всё обсудить. Изначально они хотели заняться этим ещё до забастовки, и на повестке дня было обсуждение того, как долго сериал будет идти. Четыре сезона? Не думаю, что их будет меньше. Но, возможно, получится снять больше. Поглядим »
Интересно, что в прошлом году сам Джордж Мартин говорил о том, что шоу должно длиться 4 сезона по 10 эпизодов в каждом, чтобы хорошо показать события Танца Драконов.
Напомним, премьера «Дома дракона» состоялась в августе 2022 года. А съемки второго сезона шоу стартовали в этом апреле. Примерный релиз продолжения намечен на лето 2024 года.