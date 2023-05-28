Для сериала «Дом дракона» планируют не меньше 4 сезонов

«Мы все еще обсуждаем это. Джордж [Мартин] и Райан [Кондал, шоураннер «Дома дракона»] собираются встретиться после забастовки сценаристов и всё обсудить. Изначально они хотели заняться этим ещё до забастовки, и на повестке дня было обсуждение того, как долго сериал будет идти. Четыре сезона? Не думаю, что их будет меньше. Но, возможно, получится снять больше. Поглядим »