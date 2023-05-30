$80.06+0.0985.90-0.02
1 час назад

Премьера сериала "Здравствуйте, вам пора!" прошла в Музее мировой погребальной культуры

Газета.Ru

Перед премьерой второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора!" онлайн в Новосибирске прошел закрытый спецпоказ первых серий проекта в Музее мировой погребальной культуры. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Состоялась премьера сериала "Здравствуйте, вам пора!"
Фото: На фото Платонова ОльгаНа фото Платонова Ольга

Сыгравший одну из главных ролей во втором сезоне блогер Давид Манукян - уроженец Новосибирска, для него это дебютная роль.

"Мой герой - максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этим ощущением я прихожу на съемочную площадку!" - делился он после съемок.

Музей мировой погребальной культуры был выбран в качестве места для показа потому, что главные герои сезона - потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти. Петр, которого сыграл Манукян - основной враг и конкурент Павла.

Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" стартует онлайн 1 июня.

Сериалы,Давид Манукян,Михаил Тарабукин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий