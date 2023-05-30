Состоялась премьера сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Перед премьерой второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора!" онлайн в Новосибирске прошел закрытый спецпоказ первых серий проекта в Музее мировой погребальной культуры. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Фото: На фото Платонова Ольга На фото Платонова Ольга

Сыгравший одну из главных ролей во втором сезоне блогер Давид Манукян - уроженец Новосибирска, для него это дебютная роль.

"Мой герой - максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этим ощущением я прихожу на съемочную площадку!" - делился он после съемок.

Музей мировой погребальной культуры был выбран в качестве места для показа потому, что главные герои сезона - потусторонние вестники Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти. Петр, которого сыграл Манукян - основной враг и конкурент Павла.