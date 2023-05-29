Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона

Сериал HBO «Дом дракона» будет продлен как минимум до четвертого сезона. Об этом пишет Deadline .

По словам одного из топ-менеджеров HBO Франчески Орси , «Дом Дракона» рассматривается каналом как невероятно успешный проект, который превзошел все ожидания. Она отметила, что писатель Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал собираются встретиться после забастовки сценаристов.

«Изначально они планировали встретиться до нее, чтобы выяснить, в какой момент заканчивать сериал. Четыре сезона? Я не думаю, что будет меньше четырех. Возможно, больше. Посмотрим», — сказала она.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.