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Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона

Сериал HBO «Дом дракона» будет продлен как минимум до четвертого сезона. Об этом пишет Deadline.

Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона
© Lenta.ru

По словам одного из топ-менеджеров HBO Франчески Орси, «Дом Дракона» рассматривается каналом как невероятно успешный проект, который превзошел все ожидания. Она отметила, что писатель Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал собираются встретиться после забастовки сценаристов.

«Изначально они планировали встретиться до нее, чтобы выяснить, в какой момент заканчивать сериал. Четыре сезона? Я не думаю, что будет меньше четырех. Возможно, больше. Посмотрим», — сказала она.

Ранее канал HBO объявил о старте съемок второго сезона «Дома дракона».

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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