Сын Канделаки сыграет в российской версии «Постучись в мою дверь»

Певец и блогер Леонтий Канделаки, сын российской журналистки, телеведущей и продюсера Тины Канделаки, пополнил каст российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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По словам самого наследника звезды, в один момент судьба словно сама привела его на съемочную площадку. Сын телеведущей заявил, он ощутил себя в естественной среде обитания.

«Если честно, не ожидал испытать подобные ощущения в самый первый раз на съемочной площадке. Касаемо актерской карьеры — тут как бог даст. Не хочу говорить ничего лишнего. Главное, повторюсь, трудиться», — цитирует его kp.ru.