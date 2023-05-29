$80.06+0.0985.90-0.02

Сын телеведущей Тины Канделаки снимется в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Лео, сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки, прошел кастинг на съемки в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом пишет StarHit.

Музыкант Лео Канделаки прошел отбор в актерский состав на общих основаниях. Он не думал, что его утвердят на роль, поскольку не получал актерского образования. Тем не менее его пригласили на съемки.

Лео пишет музыку для разных студий, например именно он создал саундтрек к шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы, а также две композиции для сериала "Дурная кровь". При этом воплощать в телепроекте образ одного из персонажей он будет впервые:

"В один момент судьба будто сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, не ожидал испытать подобные ощущения в самый первый раз на съемочной площадке", — говорит музыкант.

Кого именно Лео сыграет в новом проекте, неизвестно. Команда сериала раскрыла пока имена только трех актрис, которые выступят в роли подруг "русской Эды", а также актера-антагониста. Это Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова и Максим Белбородов.

Путешествие в турецкий сериал: места, где побывали герои "Постучись в мою дверь"

Ранее "Рамблер" писал о новом романе актера из турецкого "Постучись в мою дверь".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий