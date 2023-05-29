Лео, сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки, прошел кастинг на съемки в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом пишет StarHit.

Музыкант Лео Канделаки прошел отбор в актерский состав на общих основаниях. Он не думал, что его утвердят на роль, поскольку не получал актерского образования. Тем не менее его пригласили на съемки.

Лео пишет музыку для разных студий, например именно он создал саундтрек к шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы, а также две композиции для сериала "Дурная кровь". При этом воплощать в телепроекте образ одного из персонажей он будет впервые:

"В один момент судьба будто сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, не ожидал испытать подобные ощущения в самый первый раз на съемочной площадке", — говорит музыкант.

Кого именно Лео сыграет в новом проекте, неизвестно. Команда сериала раскрыла пока имена только трех актрис, которые выступят в роли подруг "русской Эды", а также актера-антагониста. Это Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова и Максим Белбородов.