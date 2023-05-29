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«Ведьмак» официально продлен на пятый сезон

Кастинг-директор Софи Холланд, которая также работает над сериалом «Континенталь», фильмом «Главы государств» и сиквелом ленты 1988 года «Битлджус», подтвердила, что «Ведьмак» точно продлён на пятый сезон.

«Ведьмак» официально продлен на пятый сезон
© Mainstyle

В недавнем интервью она рассказала: «Мы только собираемся начать съёмки четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом, потом будет небольшой перерыв, после чего мы перейдем прямо к пятому сезону».

Предстоящий третий сезон «Ведьмака», премьера первой серии которого состоится в июне этого года, станет последней работой Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, прежде чем его заменит Лиам Хемсворт.

Когда Софи спросили, была ли она «удивлена» уходом Кавилла, Холланд ответила: «Я, вероятно, не буду комментировать это. Я бы с удовольствием, но не буду. Я действительно с нетерпением жду того, что принесёт Лиам. У него большая армия поклонников. Четвёртый сезон будет хорошим сочетанием новых персонажей и вернувшихся лиц».

Об уходе Кавилла из сериала и замене его на Хемсворта было объявлено в конце 2022 года, хотя никто из них не назвал причину смены главного действующего лица. «Моё путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой меч в 4-м сезоне», — написал Кавилл.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня на Netflix.

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