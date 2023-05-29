«Ведьмак» официально продлен на пятый сезон

Когда Софи спросили, была ли она «удивлена» уходом Кавилла, Холланд ответила: «Я, вероятно, не буду комментировать это. Я бы с удовольствием, но не буду. Я действительно с нетерпением жду того, что принесёт Лиам. У него большая армия поклонников. Четвёртый сезон будет хорошим сочетанием новых персонажей и вернувшихся лиц».