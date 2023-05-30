Сериал «Наследники»: почему его финал сумел всех удивить

На HBO завершился четвертый сезон «Наследников», без преувеличения одного из самых главных сериалов десятилетия. Финальная серия привлекла так много внимания, что тег #Succession в понедельник взлетел в мировые тренды Twitter, а британская газета The Guardian даже устроила из написания рецензии на концовку онлайн-трансляцию, по сути приравняв премьеру последнего эпизода к таким массовым культурным событиям, как премия «Оскар» или финал «Евровидения». Почему весь мир ждал завершения «Наследников» и как сериалу удалось до последних минут оставаться непредсказуемым, рассказывает «Лента.ру», избегая ключевых спойлеров финала.

Ставки сделаны — финальное голосование по поводу слияния мегакорпорации Waystar RoyCo со шведским стартапом GoJo состоится в считанные часы, и выбор членов правления уже, кажется, предрешен. Большинство голосов на стороне Кендалла и Романа Роев (Джереми Стронг и Киран Калкин), до тех пор без устали, без стыда и без оглядки на совесть выгрызавших их у айти-гения Лукаса Мэтсона (Александр Скарсгард), который в свою очередь объединился с сестрой Кена и Романа Шивон (Сара Снук). Но точно ли все так гладко? Или все же менять ставки еще не поздно?

Кадр из сериала

Побитый на акции протеста в девятой серии Ром зализывает раны дома у матери и больше не хочет играть во взрослые игры (отметим, что сцена с самодовольным пиджаком, оскорбляющим протестующих из-за полицейского забора, выглядела как драматичная реконструкция какого-нибудь события времен Occupy Wall Street). Утешить брата — но, скорее, убедить его отдать свой голос как одного из членов правления той или иной стороне — тут же устремляются противоборствующие Шив и Кен.

Семейное воссоединение грозит оказаться самым скандальным за всю историю сериала. Испорченные отпрыски покойного медиамагната Логана Роя (Брайан Кокс), как правило, становятся тем токсичнее, чем чаще они вынуждены друг с другом коммуницировать. А уж учитывая накал страстей и высоту ставок, то тут дело и до членовредительства может дойти

Что ж, «Наследники» сумели сохранить интригу до последних минут финала — за четыре сезона шоу накопило столько оборванных сюжетных линий и незавершенных конфликтов, что, казалось, возвращение любого забытого события или персонажа на экран способно перевернуть игру вверх тормашками. Впрочем, ключевые герои уже давно славились способностью менять позиции как перчатки. Недаром постер к четвертому сезону вышел сразу в нескольких версиях — на каждой из них члены семьи Роев в различных комбинациях оказывались по разные стороны баррикад. Фанатские теории тем временем предполагали самые невероятные сюжетные повороты. Например, что главой компании окажется замухрышка Грег (Николас Браун).

Финал «Наследников», впрочем, идет дальше — и за полтора часа экранного времени вываливает на зрителя еще больше новых откровений о том, насколько в семье Роев все запущено

Причем последняя серия делает это без лишнего разжевывания, ограничиваясь вскользь брошенными фразами или незначительными с первого взгляда поступками, на разбор которых тем не менее может уйти не один и не два материала.

Вообще, авторы сериала поддерживали напряжение и не переставали удивлять зрителей на протяжении всего сезона. Кончина Логана Роя, которую ждали еще в первом сезоне шоу, в сезоне четвертом наступила неожиданно рано. С тех пор сериал только продолжил набирать темп и сгущать краски. Президентские выборы, во время которых Рои лично руководят эфиром подыгрывающего республиканцам телеканала ATN, не без их участия превращаются в катастрофу национальных масштабов. Похороны, во время которых близкие Логана пытаются описать масштаб его личности, превращаются в парад зияющих ран и черствых обид на отца, который уже без сомнений оборачивается главным антагонистом всего сериала.

Словом, «Наследники» к финалу трансформировались во что-то весьма мрачное. Если чему здесь и не хватило места (в том же, по крайней мере, объеме, что и в предыдущих сезонах), так это прославившему сериал юмору — от диких ситуаций вроде отдающей культом игры «Кабана на пол» или глотания мужем Шивон Томом (Мэттью Макфэдьен) собственной спермы на элитной секс-вечеринке. Теперь шоураннеры переключились на комедию более реалистичную и потому более жестокую — абсурд проявляется в самые неподобающие для этого моменты вроде похорон или решения судьбы целой нации и едва ли смешит участников событий. В общем, все как в жизни.

Шоураннер Джесси Армстронг за четыре сезона создал вселенную настолько аутентичную, что любые шутки в ней, учитывая проработанность персонажей, теперь выглядят трагикомичными

В первом сезоне драка двух галстуков в туалете из-за высокооплачиваемой позиции или «коронация» главы RoyCo коктейлем из протухших огурцов и молока выглядели бы чисто комедийными скетчами. Теперь, наложенные на классическую музыку и помещенные в болезненно реалистичный контекст, они отдают какой-то болезненной эпичностью, которая вполне может и тревогу вызвать. Ничего ведь, по сути, не мешает главам реальных корпораций или целых государств оказаться настолько же несуразными и монструозными одновременно (да и подтверждений этому в сводках новостей каждый день появляется предостаточно).

Кадр из сериала

Но основной реализм сериала достигается за счет развития его ведущих персонажей. Казалось, что Рои за четыре сезона фундаментально менялись бессчетное количество раз. Роман прошел путь от забитого и закомплексованного тролля с 4chan до токсичной фигуры уровня американского политического обозревателя Бена Шапиро. Шивон отреклась от поддержки ценностей, заложенных в ATN ее отцом, и даже достигла внушительных успехов на леволиберальном фронте, затем отказалась уже от своих принципов — а потом сделала рокировку еще раз. Ну а сколько раз переизобретал себя Кендалл, и вовсе тяжело посчитать — будто бы каждое утро этого персонажа начинается с чистого листа.

На деле, конечно же, все эти перемены оказываются напускными — Армстронг раз за разом приводит героев к изначальным позициям, стоит им только столкнуться с серьезными препятствиями и испытаниями. Но чаще — с искушениями. Властью, деньгами, славой, обожанием — Рои оказываются падки на что угодно, и ради заветного приза строят из себя личностей, от которых на самом деле бесконечно далеки.

В ответственные же моменты в них просыпаются забытые и забитые дети, которые борются за принятие эфемерным отцом и кричат наперебой фразы типа «я был его любимчиком» и «а я вообще самый старший мальчик»

Отчасти поэтому сериалу удалось избежать такого же фиаско, какое HBO потерпел с финалом «Игры престолов». Пресловутое превращение всего за пару серий главной героини Дейенерис Таргариен в воплощение зла (всего за пару серий!) оказалось попросту нереалистичным — в него зрители поверили еще меньше, чем в способность дракона Дрогона грамотно оценить политическую обстановку в Вестеросе и выразить свое несогласие с ней сжиганием железного трона.

«Наследники» не просто стали одним из главных хитов HBO, но и, безусловно, войдут в историю телевидения. Этот сериал, начинавший карикатурой на богатые семейства а-ля династия Руперта Мердока, вырос в толстовское по размаху и уайльдовское по саркастичности произведение о динамике семейных отношений, которую усугубляют как несметные богатства каждого из членов рода, так и их глубокая душевная калечность. Судя по всему именно она и является главным наследством, оставленным героям Логаном Роем, и, вероятно, причиной многих, если не всех, антропогенных катастроф во всем их трагическом разнообразии.