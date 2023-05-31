В Австралии начались съемки женской версии сериала "Офис"

Сюжет будет разворачиваться в пост-ковидный период, когда героиня Ховард получит известие из головного офиса о закрытии ее филиала. Чтобы сохранить свою руководящую должность и коллектив, начальница начинает раздавать сотрудникам обещания, которые не готова выполнить, и плести шутливый офисный заговор.