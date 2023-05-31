В Австралии начались съемки женской версии сериала "Офис"

В Австралии начались съемки женской версии комедийного сериала "Офис"
В Австралии начались съемки новой версии комедийного сериала "Офис" с женской героиней вместо Майкла Скотта, сообщает Variety.
Проект будет являться женской адаптацией хитового сериала и выйдет на Amazon Prime Video.
Главную роль чудоковатой руководительницы офиса сыграет австралийская комедиантка Фелисити Уорд.
Сюжет будет разворачиваться в пост-ковидный период, когда героиня Ховард получит известие из головного офиса о закрытии ее филиала. Чтобы сохранить свою руководящую должность и коллектив, начальница начинает раздавать сотрудникам обещания, которые не готова выполнить, и плести шутливый офисный заговор.
Австралийская адаптация "Офиса" — это 13-я версия шоу, изначально созданного Риком Джервейсом и Стивеном Мерчантом. Оригинальный сериал также имеет локальные адаптации во Франции, Канаде, Чили, Израиле и на Ближнем Востоке.