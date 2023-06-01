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Актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты в сериале "И просто так"

Актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты во втором сезоне сериала "И просто так" – продолжении "Секса в большом городе". Об этом сообщает Variety.

Некоторое время назад актриса критиковала продолжение культового сериала, и зрители уже не надеялись увидеть любимую героиню на экране. Однако, несмотря на это, Кэтролл согласилась вернуться к роли.

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По сообщениям СМИ, актриса сыграет камео в финальном эпизоде второго сезона.

Отмечается, что съемки Кэтролл прошли 22 марта в Нью-Йорке без участия других звезд сериала, а также шоураннера проекта "И просто так" Майкал Патрика Кинга.

Ранее стало известно, что завершились съемки второго сезона сериала "И просто так".

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