Названа дата выхода нового сезона «Чудотворцев»
TBS сообщил о том, что четвёртый сезон комедийного сериала «Чудотворцы» с подзаголовком «Конец времён» выйдет 10 июля. Напомним, что до этого его планировали показать зимой, однако канал пересмотрел график релизов.
Сюжет нового сезона разворачивается в постапокалиптическом будущем, где воину пустоши (Рэдклифф) и безжалостной военачальнице (Вишванатан) приходится столкнуться с радиоактивными мутантами, роботами-убийцами и возмутительными поборами со стороны ассоциации домовладельцев.
«Чудотворцы» — это сериал-анталогия, который рассказывает разные истории и задействует одних и тех же актёров. В четвёртом сезоне вновь сыграли Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и Стив Бушеми.