$80.99+0.3186.50-0.01

Названа дата выхода нового сезона «Чудотворцев»

TBS сообщил о том, что четвёртый сезон комедийного сериала «Чудотворцы» с подзаголовком «Конец времён» выйдет 10 июля. Напомним, что до этого его планировали показать зимой, однако канал пересмотрел график релизов.

Названа дата выхода нового сезона «Чудотворцев»
© Игромания.ру

Сюжет нового сезона разворачивается в постапокалиптическом будущем, где воину пустоши (Рэдклифф) и безжалостной военачальнице (Вишванатан) приходится столкнуться с радиоактивными мутантами, роботами-убийцами и возмутительными поборами со стороны ассоциации домовладельцев.

«Чудотворцы» — это сериал-анталогия, который рассказывает разные истории и задействует одних и тех же актёров. В четвёртом сезоне вновь сыграли Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Джон Басс и Стив Бушеми.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий