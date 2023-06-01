Названа дата выхода нового сезона «Чудотворцев»

TBS сообщил о том, что четвёртый сезон комедийного сериала «Чудотворцы» с подзаголовком «Конец времён» выйдет 10 июля. Напомним, что до этого его планировали показать зимой, однако канал пересмотрел график релизов.

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Сюжет нового сезона разворачивается в постапокалиптическом будущем, где воину пустоши (Рэдклифф) и безжалостной военачальнице (Вишванатан) приходится столкнуться с радиоактивными мутантами, роботами-убийцами и возмутительными поборами со стороны ассоциации домовладельцев.