Съемки второго сезона The Last of Us надеются начать в конце 2023 года

Актриса Белла Рэмзи рассказала, что второй сезон сериала The Last of Us выйдет более мрачным, чем первый, а производство продолжения стартует в конце этого года.

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"Производство второго сезона стартует уже в конце этого года. Он более мрачный. Это действительно история о мести и продолжение первого сезона об опасностях безусловной любви".

В марте Белла утверждала, что продолжение постапокалиптической драмы начнут снимать в этом году или в начале 2024-го. По её мнению, сама премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года, а может, и в 2025-м.