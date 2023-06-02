Стартовал второй сезон «Здравствуйте, вам пора!» с певцом DAVA

На сервисе Premier стартовал второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!». Его главной звездой стал телеведущий и певец Давид DAVA Манукян. Для него это дебют в актёрском ремесле.

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«Здравствуйте, вам пора!» — комедийный сериал о потусторонних вестниках Паше и Насте, которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. В какой-то момент они сами начинают вести обычную жизнь и мечтают о семье.

Главные роли в сериале сыграли Михаил Тарабукин, Лиза Моряк, Давид Манукян, Денис Прытков и другие. Режиссёром проекта стал Леонид Марголи.