Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" вышел онлайн

Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" с Лизой Моряк и Давой вышел онлайн
Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» о потусторонних вестниках вышел онлайн. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
«Здравствуйте, вам пора!» — сериал о Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые сообщают людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет.
Они мечтают стать людьми и смертными, чтобы завести детей, но конкурент Паши Петр (Давид Манукян) недоволен успехами пары и пытается помешать реализовать им свои планы.
Также в сериале сыграли Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко. Режиссером проекта стал Леонид Марголин, продюсеры проекта — Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов.
Финальная серия сериала выйдет 29 июня.
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