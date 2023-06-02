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Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" с Лизой Моряк и Давой вышел онлайн

Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» о потусторонних вестниках вышел онлайн. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" вышел онлайн
© Газета.Ru

«Здравствуйте, вам пора!» — сериал о Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые сообщают людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет.

Они мечтают стать людьми и смертными, чтобы завести детей, но конкурент Паши Петр (Давид Манукян) недоволен успехами пары и пытается помешать реализовать им свои планы.

Также в сериале сыграли Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Александр Яцко. Режиссером проекта стал Леонид Марголин, продюсеры проекта — Сарик Андреасян, Софья Митрофанова, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов.

Финальная серия сериала выйдет 29 июня.

Ранее сообщалось, что Ким Кэттролл возвращается в сериал «Секс в большом городе».

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