Второй сезон сериала "Здравствуйте, вам пора!" вышел онлайн

Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» о потусторонних вестниках вышел онлайн. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

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«Здравствуйте, вам пора!» — сериал о Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые сообщают людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет.

Они мечтают стать людьми и смертными, чтобы завести детей, но конкурент Паши Петр (Давид Манукян) недоволен успехами пары и пытается помешать реализовать им свои планы.