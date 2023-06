Почему сериал "Черное зеркало" вызывает страх перед будущим

"Если технологии — это наркотики, а они действительно похожи на наркотики, то каковы будут побочные эффекты?" — размышляет автор идеи, шоураннер и один из сценаристов сериала британец Чарли Брукер . По его словам, шоу задумывалось не как научно-фантастический триллер, а как сатира на образ жизни, который распространен в современном обществе. "В каждой серии перед нами новые люди, новое место действия, даже новая реальность. Но все это в двух шагах от привычной нам реальности, и стоит нам оступиться — последствия не заставят себя ждать", — говорил Брукер в интервью The Guardian.

Joan Is Awful, судя по превью, — история о простой женщине, которая неожиданно находит на стриминговом сервисе фильм про себя, причем ее роль в нем играет Сальма Хайек. Loch Henry — о том, как молодая пара отправляется в Шотландию снимать документалку о природе, но оказывается втянута в страшные происшествия. Beyond the Sea переносит в космос и в альтернативное прошлое, а Mazey Day рассказывает о старлетке, которую преследуют папарацци после того, как она попала в ДТП и скрылась с места. Demon 79 знакомит со скромной продавщицей, которая живет в 1979 году и вынуждена совершать ужасные поступки, чтобы предотвратить катастрофу.