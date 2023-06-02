«Наследники» и 5 других сериалов, награжденных индустриальными премиями

Редкий фанат сериалов не слышал о «Наследниках» — нашумевшая драма о борьбе выросших детей медиамагната за отцовские капиталы регулярно собирает престижные награды на разных кинопремиях. Но на что переключиться, если с «Наследниками» вы уже ознакомились? Мы выбрали из библиотеки онлайн-кинотеатра KION еще 5 сериалов, за качество которых ручаются члены жюри кинофестивалей.

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Наследники

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В списке наград у этого захватывающего шоу — и многочисленные «Эмми», и «Золотые глобусы», и даже «Премия Гильдии актеров» за лучший актерский состав драматического сериала. Обласканный критиками сериал рассказывает о беспринципных детях властного владельца медиакорпорации. Всех их собственная выгода интересует куда больше, чем сохранение семейных уз, а потому братья и сестра вступают в жестокую борьбу за место во главе компании. Постоянные интриги, взаимные обвинения, хитроумные ловушки и прочие подлости держат зрителя в напряжении до последнего эпизода.

Пингвины моей мамы

«Пингвины моей мамы» — проникновенная комедийная драма о юном стендапере, который при помощи хобби пытается справиться с проблемами в семье. Дома он не находит себе места, ведь его мать слишком занята спасением других детей — она берет их из детдома, совершенно забывая уделить внимание сыну. Подросток не теряется и находит выход накопившимся эмоциям: он пишет шутки о своей жизни и смешит ими зрителей со сцены. Картина была встречена критиками и зрителями весьма тепло. Актриса Александра Урсуляк, исполнившая одну из главных ролей в этом оригинальном проекте онлайн-кинотеатра KION, даже получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в сериале 2021 года.

Большая маленькая ложь

Как и у «Наследников», у «Большой маленькой лжи» есть целая коллекция престижных наград: несколько «Золотых глобусов» и «Эмми», «Премия Ассоциации телевизионных критиков», «Выбор телевизионных критиков», «Премии Гильдии киноактеров США», номинации на BAFTA TV Award и «Премию Гильдии продюсеров США», а также множество других наград и номинаций. Интригующая история о загадочном убийстве на школьном балу в небольшом калифорнийском городе пришлась по душе критикам и зрителям во всем мире, во многом благодаря звездному актерскому составу. В картине снялись Николь Кидман, Риз Уизерспун, Александр Скарсгард, Зои Кравиц, Лора Дерн и даже Мерил Стрип.

Хитрости

Еще один комедийно-драматический сериал в нашем списке: история о состоявшейся звезде стендапа, стремительно теряющей популярность. Не желающая мириться с увяданием карьеры, главная героиня нанимает в помощницы молодую и амбициозную сценаристку в надежде написать вместе с ней свежий материал и перезапустить свой успех. Надменность и негибкость начальницы накладываются на беспардонность и необязательность подчиненной — так рождается забавный дуэт представительниц разных поколений. Поначалу кажется, что между ними нет ничего общего, но со временем умудренная опытом комедиантка и ее молодая ассистентка находят чему научиться друг у друга. Эта трогательная, смешная и воодушевляющая история получила немало наград, в том числе премии «Эмми» за лучший сценарий, режиссуру и главную женскую роль.

Сергий против нечисти

Увлекательное российское фэнтези с элементами комедии, ужасов и боевика. В центре сюжета — священник Сергий, переквалифицировавшийся в охотника за темными силами. Днем и ночью (но в основном ночью) герой ловит Кощеев, Котов-Баюнов, Упырей и прочих персонажей русского фольклора, параллельно выстраивая весьма тесные взаимоотношения с правоохранительными органами. Первый сезон самобытного шоу был отмечен индустриальной наградой: на фестивале сериалов «Пилот» картина получила приз жюри «за мастерское смешение жанров».

Мейр из Исттауна