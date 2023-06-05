Начались съемки комедии "Блеск" с Александрой Бортич

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Также в съемках примет участие популярная видеоблогер Юлия Гаврилина, а самым неожиданным, как обещают создатели, станет появление на экране новой звезды в роли потомка турецкого султана.

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По сюжету очаровательный Серкан, называющий себя потомком турецких султанов, и молодая петербурженка Анна (эту роль и играет Александра Бортич) объединяются ради совершения "преступления века". Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями - ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье - фальшивка, как и титул султана. Серкан - аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше "разводить" петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

Шоураннер сериала - Маруся Трубникова. Продюсеры - Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов;

Прямая речь

Александра Бортич, актриса:

"Я прочла сценарий не отрываясь, очаровалась режиссером Марией Агранович. Этого было достаточно, чтобы принять решение и переехать на несколько месяцев в Петербург. Надеюсь, что у команды получится воплотить все задуманное, а у меня - создать еще один персонаж, за которым зрителю будет любопытно наблюдать на экране".

Маруся Трубникова, шоураннер: