Начались съемки комедии "Блеск" с Александрой Бортич
Онлайн-кинотеатр Иви запустил съемки криминальной романтической комедии "Блеск". Режиссером проекта станет Мария Агранович, а роли исполнят Александра Бортич, Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.
Также в съемках примет участие популярная видеоблогер Юлия Гаврилина, а самым неожиданным, как обещают создатели, станет появление на экране новой звезды в роли потомка турецкого султана.
По сюжету очаровательный Серкан, называющий себя потомком турецких султанов, и молодая петербурженка Анна (эту роль и играет Александра Бортич) объединяются ради совершения "преступления века". Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату, дополненную доступом в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург в поисках русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями - ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что ожерелье - фальшивка, как и титул султана. Серкан - аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы дальше "разводить" петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.
Шоураннер сериала - Маруся Трубникова. Продюсеры - Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов;
Прямая речь
Александра Бортич, актриса:
"Я прочла сценарий не отрываясь, очаровалась режиссером Марией Агранович. Этого было достаточно, чтобы принять решение и переехать на несколько месяцев в Петербург. Надеюсь, что у команды получится воплотить все задуманное, а у меня - создать еще один персонаж, за которым зрителю будет любопытно наблюдать на экране".
Маруся Трубникова, шоураннер:
"Я всегда хотела написать сценарий о природе аферизма: почему некоторые явно талантливые люди выбирают идти по пути обмана. Часто это не так уж сильно связано с любовью к деньгам, скорее, с какими-то психологическими травмами, с любовью ко лжи, манипуляциям и актерской игре. Нашим главным героям близка философия Робина Гуда. Они хорошие, в общем-то, ребята, просто зарабатывают на слабостях других. А те, другие, в свою очередь, тоже кому-то лгут… Мы с режиссером Машей Агранович надеемся, что с таким сильным актерским составом у нас получится обаятельная и смешная история, и что зрители полюбят наших героев так же, как любим их мы".