Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь"

Режиссер "Вампиров средней полосы" снимет сериал "Последний богатырь"
Телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатр Start готовятся к съемкам совместного проекта - сериала "Последний богатырь. Наследие".
Таким образом, вселенная "Последнего богатыря" станет еще шире: действие развернется спустя 20 лет после событий третьей части кинофраншизы. Режиссерское кресло займет известный по сериалу "Вампиры средней полосы" и фильму "Поехавшая" Антон Маслов.
Вселенная "Последнего богатыря" на данный момент включает в себя три части ("Последний богатырь" (2017), "Последний богатырь: Корень зла" (2020), "Последний богатырь: Посланник тьмы" (2021), каждая из которых входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а их общий бокс-офис - больше 5,5 млрд рублей. В апреле этого года также стартовали съемки полнометражного фильма "Финист. Первый богатырь", совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия", при поддержке Фонда кино.
"У нас в группе часто шутят: "Нашу картину тоже нужно было назвать "Вызов", - говорит режиссер Антон Маслов. - Зритель уже видел большие фантастические истории - "Властелин колец", "Гарри Поттер", "Игра Престолов". Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес "Последнего богатыря" в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство - то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное".
Съемки проекта начнутся уже этим летом. Проект создается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).