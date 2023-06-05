Антон Маслов снимет сериал "Последний богатырь"

"У нас в группе часто шутят: "Нашу картину тоже нужно было назвать "Вызов", - говорит режиссер Антон Маслов. - Зритель уже видел большие фантастические истории - "Властелин колец", "Гарри Поттер", "Игра Престолов". Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес "Последнего богатыря" в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство - то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное".