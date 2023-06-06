Почему новый сериал со Шварцнеггером так больно смотреть

75-летний Арнольд Шварценеггер, культовый Терминатор, самый известный бодибилдер планеты, бизнесмен и бывший губернатор Калифорнии, решил покорить стриминги. На Netflix вышел «Фубар», первый в фильмографии голливудской звезды сериал, в котором он исполнил главную роль. На одном только телепроекте Шварценеггер не остановился — после премьеры он объявил, что получил в Netflix должность «директора по экшену», и засветился в серии абсурдных промороликов (в одном из них Арнольд играет главную героиню из «Хода королевы»). Агрессивная реклама и вправду подействовала: «Фубар» по уровню популярности на Netflix уже сместил «Королеву Шарлотту», спин-офф хитовых «Бриджертонов». Казалось бы, в карьере Шварца началась следующая страница. «Лента.ру» объясняет, почему на новой вершине актеру явно не хватает кислорода.

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Секретный спецагент ЦРУ Люк Брюннер (Шварценеггер) отряхивает сажу с седой щетины и самодовольно улыбается. Последнее опасное задание выполнено, а впереди у него пенсия, время с внучкой и масштабный план наладить отношения с бывшей женой Талли (Фабиана Уденио). Но, как это часто бывает с секретными спецагентами, прямо на прощальной вечеринке Брюннера вызывают на брифинг. Ему необходимо выполнить самое-самое последнее задание — выручить работающего под прикрытием сотрудника ЦРУ из лап опасного международного преступника Боро (Гэбриел Луна). Сделать это под силу только Люку — бывалый силовик лучше всех в отделе понимает характер молодого террориста.

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Впрочем, вскоре выясняется, что и с оказавшимся в беде агентом Брюннер тоже прекрасно знаком — ведь это его собственная дочь Эмма (Моника Барбаро), которую ЦРУ втайне от Люка завербовало несколько лет назад. Все это время родственники сражались с опаснейшими преступниками по всему миру, теперь же им предстоит объединить усилия, чтобы разделаться с террористом, в руках которого оказывается ядерная бомба.

Первое, что режет глаза при просмотре «Фубара», — нарочитая необязательность сюжета, которая то и дело скатывается в откровенную нелепость

Секретный отдел ЦРУ больше похож на комнату школьной продленки, в которой борются не с терроризмом, а друг с другом — например, за право сидеть в крутом кресле. Не очень-то сплоченный дуэт отца и дочки без каких-либо затруднений разносит в щепки базу террористов с десятками боевиков. А уж когда главный антагонист в третий раз за пару часов оказывается в руках бравых спецагентов, окончательно перестаешь верить в то, что Брюннеры разберутся с ним раньше последнего получаса экранного времени.

И все бы ничего, вот только еще сильнее поражает полная неспособность Шварценеггера в этом сумбуре играть. Арнольд, кажется, и сам не до конца понял, на какое шоу подписался, потому и выглядит на протяжении всех восьми эпизодов так, будто не исполняет в сериале главную роль, а лишь сверкает в камео. Он дрыгает на камеру лицевыми мускулами, демонстрируя фирменный прищур, произносит коронные фразочки, стреляет, когда видит врагов, шутит, когда того просит сценарий, однако ни намеренно упрощенный экшен, ни откровенно глупый юмор не оправдывают появления в «Фубаре» фигуры уровня Шварценеггера.

Телевизионные сериалы сегодня уже вовсю перерабатывают наследие культовых боевиков прошлых десятилетий вместе с их звездами

Взять хотя бы совсем недавнюю абсурдистскую «Кроличью нору» со звездой сериала «24 часа» Кифером Сазерлендом или более размеренного, но в нужные моменты способного рассмешить «Короля Талсы» с голливудским ветераном Сильвестром Сталлоне. Оба сериала по-своему эксплуатировали репутацию ведущих актеров. «Кроличья нора» делала это прямо и грубо, швыряя Сазерленда в круговорот из безумного экшена. «Король Талсы» действовал более тонко, прописывая в биографии главного персонажа детали, будто бы взятые из жизни самого Сталлоне. Казалось бы, Арнольду, помещенному в центре похожей вселенной, достаточно просто быть собой из прошлого — Терминатором, Конаном-варваром, Джоном Мэтриксом из «Коммандо» — то есть мемом, одна только узнаваемость которого принесет Netflix золотые горы.

И трейлер «Фубара», и его завязка словно кричат о том, что зрителей ожидает нечто ироничное, легкое, похожее одновременно на все культовые фильмы со Шварценеггером. Сериал действительно оказывается переполнен клише из боевиков — но зрелище это удивительным образом получается максимально пресным. На желанную границу метаюмора сериалу не позволяет выбраться рваный сценарий, который с неизобретательного слэпстик-экшена то и дело переключается на продуманную во всех мелочах, но крайне тягомотную семейную драму.

Персонажи выясняют отношения в громоздких и пафосных диалогах, которые не выглядят органично ни в реальности, ни в примитивном комедийном боевике

Диалоги эти сквозят скукой и банальностью: дочка-миллениалка учит пожилого отца личным границам и уважению к женщинам, а также звереет от проявлений токсичной маскулинности. Батя тем временем упорствует и гнет свою линию. Ему легче раскидать толпу врагов, нежели выслушивать нотации, тем паче — следовать советам и меняться. Даже попытки разбавить это однообразие шутками терпят провал. Зрителям предлагают смеяться над тем, как Шварценеггер упрямо настаивает на оригинальности коронной фразы «вот и все», пытается разобраться в устройстве помады-вибратора или с десяток раз неправильно использует слово «куколд». От натянутости таких анекдотов «Фубар» теряет последний лоск.

И ведь не сказать что Арнольд совершенно не приспособлен к комедийному амплуа. Еще в конце 1980-х, после звездного часа в «Терминаторе», «Хищнике» и «Красной жаре», он неожиданно для всех снялся в комедии «Близнецы» с Дэнни Де Вито. Фильм стал международным хитом, и при всей банальности сюжета критики отмечали как минимум очаровательную совместимость звезд совершенно разных жанров.

«Фубар» же, ставя Арнольда в нарочито нелепые декорации, сделал ставку исключительно на звездный вес самого актера, понадеявшись, что фанатам главного бодибилдера планеты достаточно несколько раз услышать от него «куколд», чтобы расплыться в блаженной улыбке. Только вот воспроизведение одной и той же шутки далеко не всегда порождает желанный комедийный эффект. Иногда это просто-напросто баян.