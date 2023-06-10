4 российских сериала с неповторимой атмосферой 2000-х
Эпоха нулевых закончилась не так давно, но уже сегодня многие вспоминают о ней с приятной ностальгией. И неслучайно: если 1990-е для огромной части россиян и выходцев из стран СССР стали тяжелым временем преступности и безденежья, то в 2000-х у людей появилась надежда на светлое будущее и благополучие.
Вместе с тем страна все еще находилась в трансформационном периоде, что не могло не отразиться на россиянах и их образе жизни.
Если вы из тех, кто с теплом вспоминает эпоху 2000-х, обратите внимание на сериалы из нашей подборки – они наверняка придутся по вкусу. Подробнее – в материале "Рамблера".
"С нуля", 2022
В центре сюжета двоюродные сестры – Лена и Наташа – одержимые целью покорить Москву и найти свое счастье в большом городе. Однако не все складывается так, как мечтают девушки. Наташа ввязывается в незаконный бизнес и теряет связь с сестрой. Лишь спустя 13 лет героини встречаются на похоронах, после чего Лена решает отомстить родственнице.
"Кафе «Куба» ", 2023
Комедийный сериал повествует историю бойкой Тамары, которая управляет придорожным кафе "Куба". Как-то раз Тамара знакомится с новоиспеченным "партнером" – женой покойного бывшего мужа Натальей, которая требует раздела имущества. Вскоре к ним присоединяется брошенная в день свадьбы невеста, и теперь трем незнакомым женщинам нужно сплотиться, чтобы противостоять проблемам.
"Бэби-тур", 2023
Действие сериала разворачивается в вымышленном поселке Ливни в середине 2000-х. Напористая Зинаида занимается продажей косметики и узнает от одной из клиенток, что, если родить ребенка в США, малыш получит американское гражданство. Зина собирает подруг и предлагает им авантюру: накопить денег, вместе забеременеть и отправиться в бэби-тур.
"Тайга. Курс выживания", 2002
Преступник, похитивший деньги у китайской мафии, оказывается на борту чартерного самолета. Самолет следует в Северск, но герой боится расправы китайцев в городе, поэтому вынуждает пилота совершить незапланированную посадку в лесу.
Самолет терпит крушение, однако некоторым героям удается выжить. В их числе бандит, гламурная блондинка, влюбленная парочка, бизнесмен, инженер, сын охотника и не только. Смогут ли они найти общий язык, чтобы выжить?