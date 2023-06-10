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4 российских сериала с неповторимой атмосферой 2000-х

Эпоха нулевых закончилась не так давно, но уже сегодня многие вспоминают о ней с приятной ностальгией. И неслучайно: если 1990-е для огромной части россиян и выходцев из стран СССР стали тяжелым временем преступности и безденежья, то в 2000-х у людей появилась надежда на светлое будущее и благополучие.

4 российских сериала с неповторимой атмосферой 2000-х
© Кадр из сериала "С нуля"

Вместе с тем страна все еще находилась в трансформационном периоде, что не могло не отразиться на россиянах и их образе жизни.

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Если вы из тех, кто с теплом вспоминает эпоху 2000-х, обратите внимание на сериалы из нашей подборки – они наверняка придутся по вкусу. Подробнее – в материале "Рамблера".

"С нуля", 2022

Кадр из сериала "С нуля"

В центре сюжета двоюродные сестры – Лена и Наташа – одержимые целью покорить Москву и найти свое счастье в большом городе. Однако не все складывается так, как мечтают девушки. Наташа ввязывается в незаконный бизнес и теряет связь с сестрой. Лишь спустя 13 лет героини встречаются на похоронах, после чего Лена решает отомстить родственнице.

"Кафе «Куба» ", 2023

Кадр из сериала "Кафе "Куба""

Комедийный сериал повествует историю бойкой Тамары, которая управляет придорожным кафе "Куба". Как-то раз Тамара знакомится с новоиспеченным "партнером" – женой покойного бывшего мужа Натальей, которая требует раздела имущества. Вскоре к ним присоединяется брошенная в день свадьбы невеста, и теперь трем незнакомым женщинам нужно сплотиться, чтобы противостоять проблемам.

"Бэби-тур", 2023

Кадр из сериала "Бэби-тур"

Действие сериала разворачивается в вымышленном поселке Ливни в середине 2000-х. Напористая Зинаида занимается продажей косметики и узнает от одной из клиенток, что, если родить ребенка в США, малыш получит американское гражданство. Зина собирает подруг и предлагает им авантюру: накопить денег, вместе забеременеть и отправиться в бэби-тур.

4 комедии нулевых для тех, кто хочет поностальгировать

"Тайга. Курс выживания", 2002

Кадр из сериала "Тайга. Курс выживания"

Преступник, похитивший деньги у китайской мафии, оказывается на борту чартерного самолета. Самолет следует в Северск, но герой боится расправы китайцев в городе, поэтому вынуждает пилота совершить незапланированную посадку в лесу.

Самолет терпит крушение, однако некоторым героям удается выжить. В их числе бандит, гламурная блондинка, влюбленная парочка, бизнесмен, инженер, сын охотника и не только. Смогут ли они найти общий язык, чтобы выжить?

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