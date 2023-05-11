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4 комедии нулевых для тех, кто хочет поностальгировать

Премьера этих комедий состоялась более 10 лет назад. Однако за минувшие годы они не утратили актуальность и по-прежнему способны рассмешить даже самого искушенного зрителя.

4 комедии нулевых для тех, кто хочет поностальгировать
© Кадр из фильма "Борат"

Какие-то из этих фильмов в свое время были на слуху, иные же не обрели популярность. Тем не менее все они поднимут настроение и позволят поностальгировать.

Подробнее – в материале "Рамблера".

"Борат", 2006

Кадр из фильма "Борат"

Фильм Ларри Чарльза с Сашей Бароном Коэном в главной роли повествует о телеведущем из Казахстана, который отправляется в США. Поначалу журналист намеревается снять репортаж об этой стране, но вскоре выясняется, что он прилетел на поиски Памелы Андерсон.

"SuperПерцы", 2007

Кадр из фильма "SuperПерцы"

Трое школьников-неудачников внезапно получают приглашение на вечеринку от крутых одноклассников. Воодушевленные событием герои решают оторваться по полной, еще не подозревая, к чему это приведет.

"Сорокалетний девственник", 2005

Кадр из фильма "Сорокалетний девственник"

40-летний Энди довольно успешен: у него хорошая работа, верные друзья и отличная квартира. Вот только в жизни героя отсутствуют любовь и секс, ведь Энди все еще девственник.

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"Дрянные девчонки", 2004

Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

Детство Кэйди прошло в Африке вместе с родителями-зоологами, а потому она была уверена – законы выживания ей известны. Но героиня начала сомневаться в своих знаниях, когда попала в обычную школу и влюбилась в бывшего парня самой вздорной девочки.

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