4 комедии нулевых для тех, кто хочет поностальгировать
Премьера этих комедий состоялась более 10 лет назад. Однако за минувшие годы они не утратили актуальность и по-прежнему способны рассмешить даже самого искушенного зрителя.
Какие-то из этих фильмов в свое время были на слуху, иные же не обрели популярность. Тем не менее все они поднимут настроение и позволят поностальгировать.
Подробнее – в материале "Рамблера".
"Борат", 2006
Фильм Ларри Чарльза с Сашей Бароном Коэном в главной роли повествует о телеведущем из Казахстана, который отправляется в США. Поначалу журналист намеревается снять репортаж об этой стране, но вскоре выясняется, что он прилетел на поиски Памелы Андерсон.
"SuperПерцы", 2007
Трое школьников-неудачников внезапно получают приглашение на вечеринку от крутых одноклассников. Воодушевленные событием герои решают оторваться по полной, еще не подозревая, к чему это приведет.
"Сорокалетний девственник", 2005
40-летний Энди довольно успешен: у него хорошая работа, верные друзья и отличная квартира. Вот только в жизни героя отсутствуют любовь и секс, ведь Энди все еще девственник.
"Дрянные девчонки", 2004
Детство Кэйди прошло в Африке вместе с родителями-зоологами, а потому она была уверена – законы выживания ей известны. Но героиня начала сомневаться в своих знаниях, когда попала в обычную школу и влюбилась в бывшего парня самой вздорной девочки.