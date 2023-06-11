3 турецких сериала-триллера, которые вас удивят

Турецкие режиссеры могут снимать не только мелодраматические сериалы о любви и непростом пути к ней. На сегодняшний день существует приличное количество картин в жанре триллера, которые, возможно, увлекут вас так же, как "Постучись в мою дверь".

© Кадр из сериала "Эзель"

Подборка таких сериалов – в материале "Рамблера".

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"Эзель" (2009-2011)

Кадр из сериала "Эзель"

Главный герой Омер может похвастаться спокойной счастливой жизнью. Молодой человек служит в армии и планирует жениться любимой девушки на девушке по возвращении, но этому не суждено случиться: его осуждают за совершение убийства, к которому он не причастен. От привычной жизни не осталось и следа, героя одолевает обида и беспокойство за свое будущее. В какой-то момент он начинает догадываться, что его подставили близкие люди, и, вероятно, своим нахождением в тюрьме он "обязан" собственной невесте и лучшему другу. Но герой не собирается опускать руки: он сделает все для того, чтобы выйти на свободу, и отомстить виновникам своего положения.

"Месть" (2013-2014)

Перед зрителями предстает образцовое счастливое семейство, которому в скором времени суждено пережить цепь неприятных событий. Так, главу семейства обвиняют в хищении денежных средств из банка, которым он руководит. Возлюбленная, в свою очередь, поддерживает клевету в адрес супруга, и в результате мужчина оказывается за решеткой. На фоне событий любимую дочь отправляют в детский дом, и это разбивает герою сердце. Заключенный прикладывает все усилия для того, чтобы поддерживать связь с ребенком, и параллельно пытается разобраться, кто и для чего устроил ему такие перемены в жизни.

"Чукур" (2017-2021)

Кадр из сериала "Чукур"