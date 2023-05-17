Порой довольно не просто осознать те цифры, которые обозначают суммы вложений, затраченных на производство сериалов. В этом материале "Рамблер" расскажет о таких проектах, стоимость лишь одной серии которых поражает воображение.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @arrowmusicsrs на странице опубликован видеоролик, в котором перечислены самые дорогие сериалы в истории кинематографа. Наверняка вам известны все эти названия, ведь не зря в них были вкачены такие грандиозные средства – вложения наверняка окупились, ведь эти сериалы смотрел практически весь мир.

Пользователь в своем видео не только назвал их, но и раскрыл, в какую сумму обошлись создателям отдельные серии этих проектов.