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Самые дорогие сериалы в истории: видео

Порой довольно не просто осознать те цифры, которые обозначают суммы вложений, затраченных на производство сериалов. В этом материале "Рамблер" расскажет о таких проектах, стоимость лишь одной серии которых поражает воображение.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @arrowmusicsrs на странице опубликован видеоролик, в котором перечислены самые дорогие сериалы в истории кинематографа. Наверняка вам известны все эти названия, ведь не зря в них были вкачены такие грандиозные средства – вложения наверняка окупились, ведь эти сериалы смотрел практически весь мир.

Пользователь в своем видео не только назвал их, но и раскрыл, в какую сумму обошлись создателям отдельные серии этих проектов.

Российские мини-сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней

Подробности смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" показывал, как придумали грим для Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря".

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