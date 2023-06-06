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Сценарист "Черного зеркала" написал эпизод с помощью нейросети

Шоураннер и сценарист сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер рассказал, как пытался использовать в работе искусственный интеллект. По его оценке, ChatGPT не справился с тем, чтобы создать сценарий для эпизода шоу.

Сценарист "Черного зеркала" написал эпизод с помощью нейросети
© Российская Газета

"На первый взгляд получилось что-то правдоподобное, а на второй взгляд - нет. Потому что все, что было сделано, это найдены все синопсисы эпизодов "Черного зеркала" и смешаны вместе. Если вы копнете немного глубже, скажете: "О, на самом деле здесь нет никакой настоящей оригинальной мысли", - заявил он Empire.

По мнению Брукера, главный вывод из попытки - искусственный интеллект сейчас учит тому, чего не следует делать и замены человеку от нейросетей еще ждать довольно долго. Пока же это больше похоже на "работу пародиста".

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