Сценарист "Черного зеркала" написал эпизод с помощью нейросети

"На первый взгляд получилось что-то правдоподобное, а на второй взгляд - нет. Потому что все, что было сделано, это найдены все синопсисы эпизодов "Черного зеркала" и смешаны вместе. Если вы копнете немного глубже, скажете: "О, на самом деле здесь нет никакой настоящей оригинальной мысли", - заявил он Empire.