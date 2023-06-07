HBO закрыла детективный сериал «Перри Мейсон» Роберта Дауни-младшего

HBO официально закрыла детективный сериал «Перри Мейсон», выходивший с 2020 года. Второй сезон шоу завершился в конце апреля и, судя по всему, не смог привлечь массовую аудиторию к экранам. Компания поблагодарила авторов за их труд и предложила им поработать вместе над каким-нибудь другим проектом.