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Съёмки четвертого сезона «Эмили в Париже» отложили из-за забастовки сценаристов

Издание Variety сообщило, что съёмки четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже» отложили из-за забастовки сценаристов, которая началась ещё в мае.

Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» отложили из-за забастовки
© Чемпионат.com

Изначально съёмочный процесс хотели начать в конце лета или начале осени, но из-за забастовки производство было отложено на два месяца. Само собой, оттягивать съёмки могут и ещё больше, пока сценаристы не закончат бастовать.

Третий сезон шоу вышел на Netflix в декабре прошлого года. В целом все сезоны проекта приняли тепло. Сюжет шоу посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Главные роли в сериале сыграли Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппина Лерой-Болье, Кейт Уолш, Камилла Разат, Лукас Браво, Люсьен Лавискаунта и другие.

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