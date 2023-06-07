6 фактов о сериале «Секс в большом городе»

Сериал «Секс в большом городе» вышел 25 лет назад.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

В честь этого события «Рамблер» делится шестью интересными фактами со съемок культового шоу.

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Мистера Бига могло быть меньше

Изначально директора по кастингу нанимали актера Криса Нота в качестве приглашенной звезды. Мистер Биг должен был появляться в сериале лишь время от времени, однако персонаж так быстро покорил сердца поклонников, что позже создатели значительно увеличили его экранное время и роль в сюжете.

Сара Джессика Паркер не хотела играть в сериале

Создатель сериала Даррен Стар считал Сару Джессику Паркер идеальной актрисой на роль Кэрри Брэдшоу и планировал позвать ее в шоу с самого начала. Но сама актриса думала отказаться от съемок, поскольку не была уверена в успехе проекта и хотела сосредоточиться на работе в кино. В итоге агент и друзья Паркер уговорили ее согласиться на роль, которая в будущем принесла актрисе мировую известность.

Никакой наготы с Кэрри

Из основного женского состава лишь Сара Джессика Паркер ни разу не появилась на экране в обнаженном виде. Единственным условием, которое актриса поставила перед создателями сериала, было отсутствие сцен с наготой для Кэрри.

Кэрри рассталась с Эйданом из-за мамы

Писательница Кэндес Бушнелл, автор книги «Секс в большом городе» и прототип Кэрри Брэдшоу, в интервью для Us Weekly рассказывала, что героиня рассталась с Эйданом из-за мамы Бушнелл. По словам писательницы, та ненавидела Эйдана и каждый раз спрашивала, почему Кэрри все еще встречается с ним, а не с Мистером Бигом.

Синтии Никсон думали отказать в роли из-за цвета волос

Актрису Синтию Никсон не хотели брать на роль Миранды, потому что в тот момент она была блондинкой. В представлении создателя сериала Даррена Стара волосы Миранды обязательно должны были быть рыжими. Чтобы попасть в основной актерский состав, Никсон пришлось сильно сменить имидж.

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