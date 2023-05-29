3 стильных сериала о женской дружбе

"Секс в большом городе" – один из тех сериалов, которые можно пересматривать вечно. Однако есть и другие картины, посвященные целеустремленным модницам, умело совмещающим карьеру и любовь.

© Кадр из сериала "С большой буквы"

"Рамблер" расскажет о трех проектах, на которые стоит обратить внимание.

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"Кашемировая мафия" (2008)

Кадр из сериала "Кашемировая мафия" 1 сезон, 7 эпизодов

Сериал повествует о четырех лучших подругах со временем колледжа. Когда-то они вместе приехали в Нью-Йорк, чтобы покорить мегаполис, и, судя по всему, с поставленной задачей прекрасно справляются. Каждая из женщин успешно руководит своим любимым делом и продолжает пробираться вверх по карьерной лестнице. Конечно, не весь хронометраж посвящен работе: у подруг есть и житейские проблемы. Женщины вместе преодолевают возникающие на их пути трудности и делают это в стильных нарядах.

Роли успешных красавиц исполнили Люси Лью, Фрэнсис О’Коннор, Миранда Отто и Бонни Соммервиль.

"Помадные джунгли" (2008-2009)

Кадр из сериала "Помадные джунгли" 2 сезона, 20 серий

Перед зрителями предстают три успешные бизнес-леди с Манхэттена. Виктори – известный дизайнер, чья последняя коллекция, однако, не снискала признания публики. Нико – главный редактор одного из ведущих нью-йоркских журналов. Женщина строит карьеру, параллельно стараясь наладить отношения с мужем, который как будто бы стал от нее отдаляться. Третья подруга, Венди, руководит крупной кинокомпанией. Помимо любимой работы, у нее есть любящий муж и двое замечательных детей, но все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Экранизация книги именитой Кэндесс Бушнелл. Считается своеобразным продолжением легендарного сериала "Секс в большом городе".

"С большой буквы" (2017-2021)

Кадр из сериала "С большой буквы" 5 сезон, 52 серии

В центре сюжета история трех лучших подруг, работающих в крупном модном женском журнале Scarlet. Девушки строят карьеру, влюбляются, сталкиваются с трудностями и преодолевают их вместе. Сериал не только повествует о красивой жизни в Нью-Йорке, шумных вечеринках и стильных нарядах. Он наглядно иллюстрирует, как подруги ищут свое место в жизни, выстраивают не всегда простые отношения с родителями и возлюбленными, пробуют новое и делают все для того, чтобы обрести себя.