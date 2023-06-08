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Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»

Премьера сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн» состоится 23 августа. Дата выхода была объявлена в трейлере, опубликованном на официальном YouTube-канале франшизы.

Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
© Лента.ру

Шоу выйдет на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главную роль исполнила актриса Розарио Доусон. Вместе с ней в проекте снялись Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Мэри Элизабет Уинстэд.

Ранее кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой. Действие второй картины будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец». Режиссером фильма выступит Дейв Филони. Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной. Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

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