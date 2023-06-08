Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»

Шоу выйдет на платформе Disney+. Эпизоды будут выходить еженедельно каждую среду. Главную роль исполнила актриса Розарио Доусон . Вместе с ней в проекте снялись Ларс Миккельсен , Иванна Сахно , Мэри Элизабет Уинстэд .

Ранее кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой. Действие второй картины будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец». Режиссером фильма выступит Дейв Филони. Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной. Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».