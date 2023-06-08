Стартовали съемки сериала с Добронравовым "Инспектор Гаврилов"

"В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе - майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка - начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки".