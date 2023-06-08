Стартовали съемки сериала с Добронравовым "Инспектор Гаврилов"

Стартовали съемки комедийного сериала с Добронравовым "Инспектор Гаврилов"
Онлайн-кинотеатр START сообщил о старте съёмок нового комедийного сериала "Инспектор Гаврилов", который создаётся совместно с телеканалом СТС. Съемки будут идти до конца августа, они проходят в Москве и Тульской области.
Главную роль в проекта исполняет Виктор Добронравов ("Т-34", "Пальма", "Сквозь время"). Его герой - бывший "криминальный авторитет" Саша Медный, который волею случая становится начальником отделения полиции в провинциальном городке.
Синопсис такой:
"В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. Но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе - майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка - начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки".
Режиссер: Кирилл Васильев.
В ролях также: Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин, Михаил Павлик и другие.
В сериале будет 17 серий по 23 минуты. Премьера намечена на 2024 год.