В сериале "Лихие" сыграют Янковский, Епифанцев, Ильясов, Добронравов

Фото: в сериале Быкова "Лихие" сыграют Янковский, Епифанцев, Ильясов, Добронравов и другие
Широкое - и звёздное - пополнение каста объявлено в новом сериале режиссёра Юрия Быкова "Лихие".
Как сообщает онлайн-кинотеатр Okko, отвечающий за проект, в актёрский состав влились Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Владимир Епифанцев, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков, Артур Иванов, Александр Обласов, Сергей Уманов, Аскар Ильясов, Марина Васильева, Дарья Белоусова, Иван Добронравов и другие.
Ранее уже стало известно, что в проекте сыграют: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и Евгений Ткачук.
У Быстрова - главная роль. Он играет таёжного старшего егеря Павла Лиховцева, который вместе с сыном в разгаре "лихих девяностых" переезжает в Хабаровск и связывается с криминальным миром.
Премьера запланирована на 2025 год.