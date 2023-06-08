В сериале "Лихие" сыграют Янковский, Епифанцев, Ильясов, Добронравов

Ранее уже стало известно, что в проекте сыграют: Артём Быстров , Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и Евгений Ткачук .

У Быстрова - главная роль. Он играет таёжного старшего егеря Павла Лиховцева, который вместе с сыном в разгаре "лихих девяностых" переезжает в Хабаровск и связывается с криминальным миром.