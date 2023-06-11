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Автор сериала «Пацаны» изначально дал актерам творческую свободу

Съёмки четвёртого сезона ироничного супергеройского сериала «Пацаны» завершились ещё в апреле. Но исполнитель роли Хьюи Кэмпбелла — Джек Куэйд — недавно признался, что автор шоу Эрик Крипке дал актёрскому составу на съёмках творческую свободу. По словам Джека, Крипке внимательно выслушивал все предложения артистов по поводу формирования и развития их персонажей.

Автор сериала «Пацаны» изначально дал актерам творческую свободу
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Вы действительно чувствуете, особенно в начале, что вы сотрудничаете в создании своего персонажа, что позволило всем нам почувствовать определённую уверенность и самостоятельность в разработке наших героев.

Если Крипке нравились идеи, то он давал им зелёный свет, а если нет, то он конструктивно объяснял, почему их нужно переосмыслить.

Наши сценаристы талантливы, и шоу было бы великолепным и без нашего участия, но просто иметь такую свободу — это так удивительно. Мы в определённой мере все чувствуем себя хозяевами этого шоу.

Когда начнёт выходить четвёртый сезон «Пацанов», пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в этом году.

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