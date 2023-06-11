Героиня Кулидж из "Белого лотоса" может получить собственный сериал

У сатирической черно-комедийной антологии «Белый лотос» может появиться приквел, посвященный молодой Тане Макуэйд, — героине актрисы Дженнифер Кулидж. Об этом сообщил создатель шоу Майк Уайт в рамках совместного с Кулидж выступления на фестивале Vivid Sydney, его слова цитирует Deadline.

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«Я абсолютно уверен, что это возможно, мы [с Кулидж] только что говорили об этом. Это забавная идея. И сделать Дженнифер, знаете, на 20 лет моложе, тоже было бы весело. Думаю, Дженнифер такая: «Конечно, давай!» — рассказал Уайт.

Также в рамках выступления создатель «Белого лотоса» признался, что рано или поздно хотел бы снять сезон шоу про Австралию, поскольку в его мечтах — затронуть каждый из имеющихся континентов, а Австралия (в его представлении) — практически отдельный континент.

Сама Кулидж, отвечая на вопрос, куда бы она хотела отправится со следующим сезоном «Белого лотоса», заявила, что «ее голос» достается Австралии.