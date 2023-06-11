Фой и Колман снова сыграют Елизавету II в шестом сезоне "Короны"

Актрисы Клэр Фой и Оливия Колман вернутся к исполнению роли королевы Елизаветы II в заключительном шестом сезоне драматического сериала «Корона». Об этом пишет портал What's on Netflix.

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Фой играла британскую правительницу в первых двух сезонах шоу, Колман — в третьем и четвертом. Третьей исполнительницей роли стала Имельда Стонтон.

Как указывает издание, пока не ясно, в каком формате пройдет возвращение Фой и Колман. По слухам, это может быть сновиденческий эпизод, где их героини будут взаимодействовать друг с другом. По другим данным, речь идет о разбросанных по всему сезону флэшбеках, когда королева вспоминает отдельные моменты своей жизни.

До этого Фой уже возвращалась в сериал, напоминает What's on Netflix, и появлялась в восьмой серии четвертого сезона, а также в первом и четвертом эпизоде пятого.

Как пишет британский таблоид The Sun, в новых сериях также можно будет увидеть Елизавету II в детстве. Эта роль досталась молодой актрисе Виоле Преттеджон, снимавшейся в научно-фантастическом сериале «Невероятные».