Стали известны подробности о ремейке сериала «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» завершился выходом последнего эпизода 8 сентября 2021 года. Однако у российских поклонников есть возможность посмотреть любимую историю в отечественной адаптации, о которой уже известны подробности.

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Информация о создании российской версии «Постучись в мою дверь» стала известна в конце 2022 года. Компания «Медиаслово» занимается производством сериала при поддержке «Газпром-Медиа Холдинг» и киносервиса Okko. Съемки картины стартовали в середине мая. Однако имена российских Серкана Болата и Эды Йылдыз до сих пор держат в тайне.

Пользователи выдвинули множество предположений, кто может быть претендентом на место главного героя. Кандидатами называют Данилу Козловского, Александра Петрова, Павла Прилучного, Максима Матвеева и других знаменитостей. При этом с исполнительницей главной женской роли иная ситуация. У фанатов нет идей, кто бы мог занять ее место. В апреле появились слухи, что главной актрисой может стать 22-летняя невеста бизнесмена Курбана Омарова Валерия, сообщает «Вокруг ТВ».