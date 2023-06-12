Не хуже Голливуда: 10 лучших турецких и корейских сериалов

После ухода большинства голливудских фильмов из библиотек онлайн-кинотеатров их место заняли турецкие и южнокорейские сериалы. Согласно исследованию, проведенному по заказу РБК, каждый десятый пользователь стриминговых сервисов смотрит кинопродукцию именно этих стран. Специально для тех, кто не знает, с какого сериала начать знакомство с турецкими страстями и южнокорейскими дорамами, NEWS.ru собрал топ-10 проектов.

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Какой турецкий сериал разозлил Эрдогана, а какой получил «Эмми»

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«Постучись в мою дверь» (2020–2021)

Самый популярный молодежный сериал Турции последних лет о любви, окончившийся отношениями исполнителей главных ролей и в реальной жизни. По сюжету девушка Эда работает флористом в семейном цветочном магазине. Она мечтает уехать на стажировку в Италию и почти получает грант на обучение. Однако архитектурное бюро Art Life, принадлежащее успешному бизнесмену Серкану Болату, приостанавливает финансирование.

Эда решает отомстить Серкану за разрушенную мечту, но вместо этого получает неожиданное предложение. Если она сможет два месяца притворяться его девушкой, то получит полностью оплачиваемую поездку в Италию.

Сериал подойдет тем, кто любит простые истории с офисными и любовными интригами и незамысловатым юмором. Авторы сделали ставку на любовную линию «принца» и «простушки» — и не прогадали.

«Великолепный век» (2011–2014)

Главный хит турецкого телевидения, ставший популярным и в России. Сюжет основан на реальных событиях времен правления султана Сулеймана I и рассказывает о преображении плененной девушки Александры во властную правительницу Хюррем. Героиня быстро завоевала доверие правителя, очаровав его редким сочетанием женственности и ума. Приняла ислам и стала главной любовью султана. Но не всем наложницам понравилось нарастающее могущество Хюррем. Они не раз попытаются оклеветать девушку, но она готова избавиться от любого на пути к трону.

Сериал привлекает зрителей восточным колоритом, дворцовыми интригами и богатыми декорациями. Несмотря на то что он построен по классическому принципу мыльных опер с медленным повествованием, простым монтажом и незамысловатой операторской работой, каждая серия заканчивается новым драматичным поворотом сюжета.

Создатели «Великолепного века» позволили себе немало вольностей: чересчур откровенные наряды наложниц, еще не существовавшие в ту эпоху предметы интерьера и вымышленные поступки героев. В 2012 году Реджеп Тайип Эрдоган, бывший тогда премьер-министром Турции, даже осудил сериал за «неправильную» трактовку истории. Но это только увеличило интерес к проекту. Роскошные интерьеры, откровенные наряды и любовные перипетии сделали «Великолепный век» визитной карточкой турецкого продакшена.

«Черная любовь» (2015–2017)

Получившая премию «Эмми» драма с непростым сюжетом. Каждая серия могла бы стать полнометражным фильмом — по хронометражу и сложности сценария. Это история о двух влюбленных из разных социальных слоев, которые однажды познакомились в автобусе. Кемаль — сын парикмахера и студент инженерного факультета, Нихан — избалованная дочь богатого бизнесмена. Случайная встреча привела к большой любви. Но чтобы быть вместе, героям придется пройти массу препятствий.

Подобно шекспировским Ромео и Джульетте юные Кемаль и Нихан не получают благословения родителей. Более того, отец девушки заставляет ее выйти замуж за сына своего бизнес-партнера. Тот готов пойти на любые ухищрения, чтобы завладеть вниманием «невесты», будь то шантаж или угрозы. Но, по задумке создателей, истинная любовь преодолеет все интриги.

«Черно-белая любовь» (2017–2018)

Еще один хит среди турецких теленовелл, взявший дюжину национальных наград. Сюжет снова закручивается вокруг пары противоположностей. Аслы — талантливый нейрохирург, спасающая жизни. А Ферхат — киллер, который эти жизни отнимает. Они пересекаются в загородном доме, куда Аслы приехала сделать экстренную операцию. Но вместо спасения еще одной жизни она становится свидетельницей убийства.

По криминальным правилам свидетеля надо устранить, но вместо этого Ферхат решает жениться на девушке. Ведь тогда, по турецким законам, она не сможет навредить своему мужу. За 96 серий зритель наблюдает, как люди из противоположных миров могут открыться друг другу и сломать жестокие рамки мира.

«Жестокий Стамбул» (2019–2020)

Остросюжетная и необычно короткая (всего 39 серий) драма в лучших традициях турецких сериалов. В центре внимания — влиятельное и богатое семейство Агаха Караджая. У Агаха есть всё, что нужно для счастья: процветающий бизнес, любимая красавица-жена. Для полного спокойствия ему остается только устроить личную жизнь племянника Недима, прикованного к инвалидному креслу. Поэтому он выбирает ему жену из родной деревни и перевозит всю семью девушки в свой просторный дом.

В то же время из США возвращается родной сын Агаха и влюбляется в невесту кузена. Герои оказываются в любовном треугольнике, выбраться из которого мешают не только личные отношения, но и изменившиеся жизненные обстоятельства. Богачи становятся бедняками, бедняки, напротив, проходят испытание роскошью. Такие сюжетные повороты приводят к драматическим кульбитам, заставляющим зрителя ждать каждой новой серии.

Как Южная Корея побила рекорды Netflix и с какого сериала надо начинать смотреть дорамы

«Игра в кальмара» (2021)

Сериал, которые побил все рекорды Netflix, заработал престижную премию «Эмми» и заставил миллионы иностранных зрителей обратить внимание на корейские сериалы, именуемые дорамами.

В центре истории — неудачник и трус Сон Ги-хун. Он перебивается случайным заработком, утопает в долгах и не может наладить отношения с бывшей женой, которая вот-вот увезет их общую дочь в Америку. В этот момент таинственный незнакомец предлагает герою сыграть в детскую игру. Если тот выиграет, то получит приличную сумму денег. А если захочет поиграть еще, приз может составить в разы больше.

Сон Ги-хун соглашается и попадает к таким же искателям легких денег, как и он сам. Им присваивают порядковые номера и отстреливают в случае проигрыша, ведь забрать деньги может только один. Каждый день — новая игра из детства и новое испытание. Но чтобы их пройти, недостаточно быть самым ловким. Героям придется выбрать, готовы ли они играть честно или лучше устранить соперников подлым путем.

«Грызня» (2023)

Еще один продукт Netflix, ориентированный в первую очередь на иностранного зрителя. «Грызня» — это типичная комедия положений с неожиданно серьезным драматичным развитием.

Дэнни Чо разъезжает по американскому городу на старой машине, зарабатывая выполнением любой работы по дому. Деньги и так достаются ему с большим трудом, а тут еще очередной клиент отказывается от его услуг. Купленный недавно электрогриль вернуть без чека не получается, но венец всего — ДТП, когда Чо задевает выезжающий с парковки «Мерседес». Его хозяйкой оказывается богатая владелица цветочного бутика Эми Лау Накаи. Их случайная перепалка на парковке перерастает в продолжительную и изобретательную грызню друг с другом.

Он — корейский иммигрант с пустеющим счетом в банке. Она — китайская иммигрантка, переживающая душевный кризис из-за натянутых отношений с мужем и свекровью и проблем в бизнесе. Поначалу легкий сериал трансформируется в многоактный сеанс психотерапии. И, судя по рейтингам, зрителям это нравится.

«Мышь» (2021)

Детективный триллер с закрученным сюжетом, в основе которого — история серийного убийцы по прозвищу «Охотник за головами». Преступник держал в страхе всю страну, пока его случайно не поймали в 1990-е годы. Спустя 26 лет в Корее обнаруживается его подражатель, и четырем ранее не знакомым друг с другом людям придется расследовать это дело.

«Мышь» — запутанная и неоднозначная история с продуманным детализированным сценарием, которая заставит поломать голову даже самого въедливого зрителя. Сериал подойдет как тем, кто любит самостоятельно разгадывать детективные загадки, так и тем, кто предпочитает расслабиться и отдаться на волю сценаристам.

«Завтра» (2022)

Главный герой — перспективный молодой человек Чхве Джун-ун. Он окончил престижный университет, но никак не может устроиться на работу. Однажды герой встречает двух ангелов смерти, которые должны спасать людей, собирающихся покончить жизнь самоубийством, и становится частью их команды — отдела «Завтра», созданного на небесах.

«Отель „Дель Луна“» (2019)

Сказка о призрачном отеле и внеземной любви между мертвой владелицей и живым метрдотелем. Главный герой Ку Чхан Сон получил образование за границей и вернулся на родину, чтобы заняться гостиничным бизнесом. Когда-то он дал отцу обещание, что устроится управляющим в отель «Дель Луна». Им руководит очаровательная, но властная Чан Ман Воль.