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Выходят три новейших российских сериала: "Открытый брак", "Вика-Ураган", "Кино про бандитов"

Какие новые проекты покажут зрителям.

3 российских сериала, которые выйдут на этой неделе
© Российская Газета

"Открытый брак"

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Сериал "Открытый брак" выйдет в онлайн-кинотеатре Okko с 15 июня. Комедийная мелодрама с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях. Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они - образцовая пара. Но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак.

Неохотно, но Сева соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами, у него есть любовница - учительница их младшего сына. В конце концов, для него это win-win: жена остается на месте, любовница тоже, плюс - ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. Однако... вместо моря удовольствия и решения всех проблем появляются новые.

Режиссер Иван Китаев ("Универ", "Бывшие", "Без правил"). В сериале также сыграли Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Полина Максимова, Ксения Каталымова, Юлия Гаврилина, Константин Крюков, Владимир Яглыч, Кирилл Плетнев и другие.

Марина Александрова, исполнительница главной роли, говорит про сериал так:"Открытый брак" - это творческое хулиганство по любви с невероятной командой. Думаю, зрителю будет интересно смотреть, как герои ищут ответы на вопросы, которые мы все себе задаем, когда возникают сложности в семье, с любимыми людьми. Сериал "Открытый брак" - это безумный творческий вызов, и я надеюсь, что его ждет большой зрительских успех!".

"Кино про бандитов"

Новый комедийный сериал "Кино про бандитов" в онлайн-кинотеатре Premier, 15 июня 2023 года.

Российская Газета

Криминальная комедия о бандитах, которые решили снять "настоящее кино" о своей жизни. Главный герой Гавр - главарь ОПГ из провинциального города. Спустя 15 лет заключения он выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго продумывал, отбывая срок: снять кино. Правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья - ворчливый таксист Беляш и охранник из ЧОПа Колян. Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники. В главных ролях в сериале Михаил Пореченков и Дмитрий Нагиев. Также в сериале снимались Эммануил Виторган, Михаил Евланов, Стас Дужников, Сергей Астахов, Анна Банщикова и другие.

"Вика-Ураган"

На телеканале ТНТ - 13 июня в 20:00 - премьера нового драмеди производства компании Good Story Media "Вика-Ураган" с Аглаей Тарасовой в главной роли.

Российская Газета

Новый проект от создателей "Ольги", "Исправление и наказание" и других рассказывает историю о молодой женщине со сложным характером, но большим сердцем. Обостренное чувство справедливости главной героини приводит ее в женскую колонию. Попытавшись научить уму-разуму пьяного хулигана, она случайно оставляет его без глаза, за что получает внушительный срок. Выйдя на свободу, Вика теряет буквально все, что у нее было: в ее квартире теперь секс-шоп, муж уходит к подруге, а маленькому сыну диагностировали аутизм, и теперь он живет в специализированном интернате. Вика не сдается и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем, чтобы доказать всем: настоящий ураган - это она сама.

Главные роли в сериале исполнили также Ирина Розанова, Николай Фоменко, Иван Добронравов, Иса Новиков, Антон Филипенко, Настасья Самбурская, Юлия Топольницкая, Яна Сексте и другие.

"Мне сразу понравился сценарий, это динамичная, яркая история. Мне близок персонаж. Вика - герой, она сильная, где-то даже упрямая. Ее не ломает тюрьма, измена мужа, проблемы в семье… Она всегда остается верна своим принципам и совести", - говорит Аглая Тарасова.

Сериалы, Бывшие, Юлия Гаврилина, Иса Новиков, Ксения Каталымова, Антон Филипенко, Иван Китаев, Иван Добронравов, Артур Бесчастный, Софья Лебедева, Юлия Топольницкая, Аглая Тарасова, Кирилл Плетнев, Антон Васильев, Николай Фоменко, Анна Банщикова, Владимир Яглыч, Эммануил Виторган, Михаил Пореченков, Михаил Евланов, Ирина Розанова, Марина Александрова, Константин Крюков, Сергей Астахов, Полина Максимова, Настасья Самбурская, Дмитрий Нагиев
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