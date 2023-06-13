3 российских сериала, которые выйдут на этой неделе

Какие новые проекты покажут зрителям.

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"Открытый брак"

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Сериал "Открытый брак" выйдет в онлайн-кинотеатре Okko с 15 июня. Комедийная мелодрама с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях. Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они - образцовая пара. Но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак.

Неохотно, но Сева соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами, у него есть любовница - учительница их младшего сына. В конце концов, для него это win-win: жена остается на месте, любовница тоже, плюс - ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. Однако... вместо моря удовольствия и решения всех проблем появляются новые.

Марина Александрова, исполнительница главной роли, говорит про сериал так:"Открытый брак" - это творческое хулиганство по любви с невероятной командой. Думаю, зрителю будет интересно смотреть, как герои ищут ответы на вопросы, которые мы все себе задаем, когда возникают сложности в семье, с любимыми людьми. Сериал "Открытый брак" - это безумный творческий вызов, и я надеюсь, что его ждет большой зрительских успех!".

"Кино про бандитов"

Новый комедийный сериал "Кино про бандитов" в онлайн-кинотеатре Premier, 15 июня 2023 года.

Российская Газета

Криминальная комедия о бандитах, которые решили снять "настоящее кино" о своей жизни. Главный герой Гавр - главарь ОПГ из провинциального города. Спустя 15 лет заключения он выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго продумывал, отбывая срок: снять кино. Правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья - ворчливый таксист Беляш и охранник из ЧОПа Колян. Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники. В главных ролях в сериале Михаил Пореченков и Дмитрий Нагиев. Также в сериале снимались Эммануил Виторган, Михаил Евланов, Стас Дужников, Сергей Астахов, Анна Банщикова и другие.

"Вика-Ураган"

На телеканале ТНТ - 13 июня в 20:00 - премьера нового драмеди производства компании Good Story Media "Вика-Ураган" с Аглаей Тарасовой в главной роли.

Российская Газета

Новый проект от создателей "Ольги", "Исправление и наказание" и других рассказывает историю о молодой женщине со сложным характером, но большим сердцем. Обостренное чувство справедливости главной героини приводит ее в женскую колонию. Попытавшись научить уму-разуму пьяного хулигана, она случайно оставляет его без глаза, за что получает внушительный срок. Выйдя на свободу, Вика теряет буквально все, что у нее было: в ее квартире теперь секс-шоп, муж уходит к подруге, а маленькому сыну диагностировали аутизм, и теперь он живет в специализированном интернате. Вика не сдается и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем, чтобы доказать всем: настоящий ураган - это она сама.