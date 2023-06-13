Актеры попали в больницу после съемок секс-сцены "Уорни"

Актеры Алекс Уильямс и Марни Кеннеди попали в больницу после съемок секс-сцены байопика "Уорни"
Актеры Алекс Уильямс и Марни Кеннеди были госпитализированы прямо со съемок байопика о спортсмене Шейне Уорне. Об этом сообщает Daily Telegraph.
Инцидент произошел во время съемок постельной сцены мини-сериала "Уорни".
"Мы шли по коридору, и нам предстояло протолкнуться в спальню и приземлиться на кровать, но мы оба совершенно не долетели до кровати", - рассказала Кеннеди.
В результате актриса сломала запястье, а ее коллега получил травму головы.
"В итоге мы вместе сидели в отделении неотложной помощи, он с повязкой на голове, а я со стянутым запястьем", - поделилась Кеннеди.
Мини-сериал "Уорни" расскажет о жизни игрока в крикет Шейне Уорне. Отмечается, что проект раскроет не только подробности личной жизни спортсмена, но и покажет знаменательные моменты его карьеры.
Уорн умер 4 марта 2022 года от сердечного приступа. Крикетчик был женихом актрисы Элизабет Херли, однако знаменитости так и не связали себя узами брака. На момент смерти Уорну было 52 года. Тело спортсмена было найдено в Таиланде, там он отдыхал с друзьями.