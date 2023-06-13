Марко: сериал Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью

«Число зрителей Формулы-1 кардинально выросло, рейтинги увеличились примерно на 20%. Некоторые знают сериал Drive to Survive, но он не имеет ничего общего с реальность. Тем не менее, он позволил Формуле-1 совершить скачок в плане роста популярности в Америке, и пока у сериала есть зрители и он интересен им, то можно спорить, есть ли в нём смысл. Интерес важен, так что если людям хочется смотреть, почему не предоставлять им возможность смотреть?», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.