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Марко: сериал Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал об отношении к сериалу Drive to Survive от Netflix и отметил, что он повлиял на рост числа поклонников Формулы-1, но при этом не имеет ничего общего с реальностью.

Марко: сериал Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью
© Чемпионат.com

«Число зрителей Формулы-1 кардинально выросло, рейтинги увеличились примерно на 20%. Некоторые знают сериал Drive to Survive, но он не имеет ничего общего с реальность. Тем не менее, он позволил Формуле-1 совершить скачок в плане роста популярности в Америке, и пока у сериала есть зрители и он интересен им, то можно спорить, есть ли в нём смысл. Интерес важен, так что если людям хочется смотреть, почему не предоставлять им возможность смотреть?», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

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